Mackenzie Standifer Edwards ne laisse pas les trolls Internet la déprécier, surtout quand il s’agit de son Chick-fil-A! La star de Teen Mom OG, qui est mariée à Ryan Edwards, a enlevé un adepte qui l’a traitée de “fast food trash” après avoir documenté son voyage au restaurant de restauration rapide après une séance d’entraînement lundi. En plaisantant que les employés la connaissent par son nom en raison de la fréquence à laquelle elle commande à partir de là, Edwards a été choquée de voir la personne en face d’elle au service au volant demander à voir un menu.

“Cette personne n’a jamais été à Chick-fil-A”, a poursuivi la personnalité de MTV, selon InTouch Weekly. «Maintenant, je veux savoir comment tu as quelqu’un qui ne sait rien au menu de Chick-fil-A… et puis tu as quelqu’un comme moi. C’était une histoire inoffensive, alors Edwards a été choquée de recevoir un message d’un de ses followers après l’avoir racontée en lisant: «Tout le monde n’est pas un fast-food trash».

«OK, Kathy, merci d’avoir souligné que je suis un ‘fast food trash’. J’aime tous les fooders. Mon ventre est plein et mon cœur est béni. Qu’est-ce que tu vas faire? ” Edwards a répondu, en plaisantant à propos de la société fondée par des chrétiens: “Mais vous feriez mieux d’être prudent en parlant du poulet choisi par Dieu comme ça.” Elle est allée encore plus loin, changeant sa bio Instagram en “Trashy Fast Fooder” et en disant dans une autre histoire Instagram, “Où mes autres fast-food trash à? Au moins, ce fast-food trash est béni et très apprécié parce que c’est le poulet de Lawd. “Elle a même frappé Taco Bell le lendemain, sous-titrant une photo de sa commande,” Ce n’est pas une honte dans mon jeu de fast-food trash. “

(Photo: Mackenzie Edwards)

Edwards a l’habitude d’obtenir des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, révélant en janvier qu’elle a gardé sa grossesse avec sa fille Stella, née le 1er janvier, privée afin d’éviter ces personnes tout en attendant. “Pour être vraiment honnête, la plupart des commentaires sur mes photos sont ridiculement méchants, en particulier sur mon apparence et le poids que je prends et à quel point je suis moche ou à quel point je suis une mère / épouse terrible”, a-t-elle écrit sur Instagram au temps. “Je ne peux vraiment pas gagner. Je ne voulais pas m’entourer / gérer ça pendant ma grossesse.”

Depuis la naissance de Stella, Edwards a adopté un mode de vie axé sur la remise en forme, expliquant en août qu’elle était devenue sans gluten et sans produits laitiers, après avoir «inversé le régime céto en glucides modérés». Le mois dernier, elle a partagé un selfie à la salle de sport, en écrivant dans la légende: “Quel est votre” pourquoi “? Pourquoi vous levez-vous le matin? Pourquoi continuez-vous quand vous voulez arrêter? Pourquoi voulez-vous être meilleur Vous? Ou pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi défendez-vous ce en quoi vous croyez? Nous devons tous répondre à ces questions. C’est à nous de décider pourquoi nous voulons faire les choses. Mon «pourquoi» est ma famille et mes enfants . Soyez meilleur. Soyez plus fort. Soyez vous. C’est mon «pourquoi». “