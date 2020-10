En septembre, Mandy Moore a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Taylor Goldsmith. Naturellement, les fans étaient ravis d’entendre les nouvelles passionnantes de l’acteur sur le bébé. Bien sûr, sa co-star de This Is Us, Milo Ventimiglia, est également ravie des nouvelles de la grossesse de sa chère amie. Lors d’une interview avec Access Hollywood, Ventimiglia a expliqué qu’il était “super excité” par cette nouvelle phase de la vie de Moore.

“Nous sommes tous super excités”, a déclaré Vintimille à propos des nouvelles de la grossesse de Moore. «C’est ma femme à la télé. Alors, quand elle m’a dit et dit à beaucoup d’entre nous qu’elle était enceinte, c’était un moment vraiment fier, excitant … [She and Taylor are] deux personnes qui devraient vraiment être parents. L’acteur a ensuite expliqué comment la grossesse de sa co-star jouera dans la saison 5 de This Is Us, qui sortira mardi. Selon l’acteur, la grossesse de Moore ne sera pas trop un obstacle à la production, car elle permettra à la série de présenter encore plus de flashbacks sur le moment où Rebecca [Moore] et Jack [Ventimiglia] attendaient d’abord leurs enfants. Mais, il a également ajouté que la série devra mettre en œuvre une «supercherie» de film plus tard dans la saison vers la fin de la grossesse de sa co-star.

Comme mentionné précédemment, Moore et Goldsmith ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient un retour en septembre. Sur Instagram, la star de A Walk to Remember a écrit que “Baby Boy Goldsmith” devait arriver début 2021. Elle a également posté une photo d’elle-même et de son mari, qui a placé sa main avec amour sur son ventre rond. Moore et Goldsmith se sont mariés à l’origine en 2018 après environ trois ans de relation. Avant leur mariage, Moore a parlé avec Us Weekly de leurs noces et a noté qu’il était «important» pour eux deux d’échanger leurs vœux devant un petit groupe de leurs amis et de leur famille.

Elle a dit à l’époque: “Je n’ai jamais vraiment – jusqu’à ce point de ma vie – jamais rêvé de ça ou pensé [about an] mariage réel… Avec un peu de chance, à mesure que ce moment se rapproche de plus en plus, je ne perdrai pas l’importance de pouvoir partager ce moment. “Moore a poursuivi en disant qu’elle était ravie de se diriger vers l’allée avec Goldsmith” parce que Je suis avec ma personne. Je suis avec la bonne personne. “Elle a ajouté que le fait qu’ils soient avec leurs proches” signifiera beaucoup, je pense, d’être entouré d’amis et de membres de la famille et de se dire certaines choses devant eux. leur.”