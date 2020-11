UNE

Le réalisateur et musicien Ashley Walters a prédit que la pandémie entraînerait une explosion de créativité chez les jeunes.

La star de la série Netflix Top Boy, 38 ans, a déclaré que les périodes d’adversité conduisaient généralement à une plus grande création artistique, ajoutant qu’il avait fait «la meilleure musique» de sa carrière ces derniers mois.

L’ancien rappeur de So Solid Crew est juge du Vlogstar Challenge annuel – une initiative de compétition et de formation unique gérée par Media Trust en partenariat avec la Fondation Jack Petchey.

Il a déclaré qu’il avait déjà vu plus de matériel créatif en ligne après le verrouillage, suggérant que 2020 avait donné aux gens plus de temps pour réfléchir au contenu qu’ils produisent.

La star née à Peckham a déclaré: «Tout le monde a eu plus de temps pour être sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. Ils ont eu plus de temps pour créer. Je vois déjà cette année se refléter dans les blogs des gens. Il sera vraiment intéressant de voir comment le verrouillage affecte la créativité. Je fais la meilleure musique que j’aie jamais faite pour le moment. À travers l’histoire, vous avez vu que les moments difficiles rendent les gens créatifs. »

Ce soir, c’est la grande finale virtuelle du Vlogstar Challenge, qui est en partenariat avec YouTube et le Evening Standard.

Les 15 vlogs des finalistes seront examinés en direct par un panel de juges estimés, dont Vlogstar Ambassador Walters, où un heureux gagnant sera couronné le prochain Vlogstar Challenge 2020 Champion.

L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube du Vlogstar Challenge à partir de 17h. Walters a déclaré qu’il espérait que le concours aiderait à trouver «la prochaine grande nouveauté» de l’industrie des blogs vidéo.

Il a déclaré à propos de la compétition: «Il s’agit de créer et de promouvoir des talents et de leur donner des informations sur la façon d’entrer dans le jeu. Auparavant, les jeunes voulaient être des pop stars ou des stars du sport, maintenant ils veulent être des YouTubers.

«C’est génial, et c’est noble de vouloir s’élever et faire quelque chose de sa vie. Les gagnants seront exposés à l’industrie et pourront s’élever à ce niveau supérieur et vraiment faire une fissure et être un vlogger. J’espère nous trouvons la prochaine grande chose.