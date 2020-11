H

arry Winks a avoué que sa frappe magique de 56 verges lors de la victoire de Tottenham sur Ludogorets était un coup de chance – mais le manager Jose Mourinho dit qu’il aurait dû affirmer qu’il le pensait.

Les Spurs ont remporté une victoire 4-0 sur la partie bulgare lors de la phase de groupes de la Ligue Europa jeudi soir, pour se qualifier à un point de qualification pour la phase à élimination directe.

La signature de l’été, Carlos Vinicius, a marqué ses deux premiers buts pour le club avant que l’effort bizarre de Winks ne déclenche le débat.

Le milieu de terrain anglais a ramassé le ballon largement sur la gauche et a trouvé le coin supérieur via le poteau et la barre transversale, mais de sa célébration penaud, il était immédiatement clair que ce n’était pas sa cible.

Ensuite, le joueur de 24 ans a déclaré à BT Sport: “J’adorerais m’asseoir ici et dire que je l’ai fait [mean it], mais je dois être honnête et dire non. J’ai vu Gaz [Gareth Bale] Entrez. Je vais le prendre à la fin de la journée.

en relation

“Cela fait longtemps [since I last scored] mais je suis content de la façon dont l’équipe a joué. ”

Interrogé sur les aveux de Winks, Mourinho a déclaré: “Il est trop honnête! Je ne suis pas content de lui!

«Avec un objectif comme celui-là, tu dois dire que tu le pensais, mais un bon gamin. Il est honnête.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Nous pouvons gagner des commissions sur certains des liens de cet article, mais nous ne permettons jamais que cela influence notre contenu. Ces revenus aident à financer le journalisme dans The Evening Standard.