La star de la poursuite, Moussa Sissoko, a soutenu notre appel à lutter contre la faim dans la capitale après avoir distribué de la nourriture aux enfants qui vivent à l’ombre du stade du nord de Londres du club.

Les enfants ont reçu de la nourriture par l’international français à Haringey Play – une aire de jeux pour enfants et une organisation caritative de soutien – les fans faisant également la queue pour faire signer des chapeaux et des drapeaux par le joueur après la victoire des Spurs dans le derby du nord de Londres qui les a vus conserver leur position au sommet de la Premier League.

Les enfants constituent une partie des milliers de personnes qui ont reçu des repas chauds dans le cadre de notre campagne Food for London Now, aidée par notre partenaire d’appel The Felix Project – qui redistribue des aliments qui seraient autrement gaspillés à ceux qui en ont besoin.

La nourriture est ensuite préparée par With Compassion pour être distribuée à ceux qui en ont besoin.

Sissoko a déclaré au Standard: «C’est vraiment important pour le club de faire ce genre de chose parce que nous savons que le club est une grande partie de la communauté. Dans ce monde, nous devons nous entraider. »

Le joueur de 31 ans, qui s’est arrêté à l’organisme de bienfaisance après une séance de formation, a distribué du poulet katsu avec des pommes de terre et une casserole de haricots et de légumes avec du quinoa aux enfants.

Haringey Play fournit un soutien aux enfants vulnérables et à leurs familles et collabore avec le projet Felix pour offrir de la nourriture à ceux qui peuvent avoir du mal à y accéder.

L’ouvrier senior Tam Carrigan a déclaré que la demande avait «décuplé» pendant la pandémie. «Tous les enfants ici aujourd’hui sont des supporters fanatiques et le fait que Moussa soit venu ici est un énorme frisson. Vous pouvez voir qu’ils sont aux anges. “

L’équipe de Spurs a travaillé pour lutter contre la pauvreté dans leur communauté grâce à des dons de kits et en fournissant des produits aux banques alimentaires et aux cuisines communautaires de la région.

Nourrissons Londres maintenant!

En novembre et décembre, avec notre titre sœur The Independent, nous livrerons de la nourriture directement à 1000 Londoniens par jour via notre partenaire With Compassion. Faites un don ici pour vous assurer qu’aucun Londonien n’a faim ce Noël.

Sissoko a déclaré: «Vous pouvez voir que pour certaines personnes, même lorsqu’elles font de leur mieux, elles se trouvent toujours dans une situation où elles ont des difficultés, nous essayons donc de les aider autant que nous le pouvons.»

Il a poursuivi en exhortant ceux qui le peuvent à apporter leur soutien à la campagne, ajoutant: «Si quelqu’un dans le monde a la capacité d’aider les gens, je pense qu’il doit le faire. Tout le monde a besoin de l’aide les uns des autres et dans ce monde, nous devons rester unis et lutter ensemble pour tout, surtout à cette période de l’année.

«1 enfant sur 5 à court de nourriture»

Près d’un enfant sur cinq à Londres est à court de nourriture cette année, selon un rapport publié aujourd’hui.

La pauvreté et la faim des enfants sont répandues dans la capitale, selon les conclusions de la Social Market Foundation.

À travers le Royaume-Uni, trois millions d’enfants ont été privés de nourriture dans les six mois qui ont suivi le premier verrouillage.

Les cinq zones d’autorités locales qui comptent le plus grand nombre d’enfants à risque de faim se trouvent à Londres, Redbridge, Tower Hamlets, Newham et Brent enregistrant près d’un quart des enfants confrontés à une «faible sécurité alimentaire».

