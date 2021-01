L’acteur Tim Matheson est critiqué pour une blague sur l’ancienne première dame Melania Trump. Vendredi, Matheson a commenté un reportage sur la première dame Jill Biden sur Twitter, la comparant à Melania en disant: “C’est merveilleux d’avoir une Première dame avec classe et cœur. Et, peut parler anglais!” Beaucoup ont ridiculisé la blague de Matheson comme étant du sectarisme.

Matheson répondait à un tweet de NBC News au sujet de Jill Biden apportant des cookies aux troupes de la Garde nationale à Washington DC.Il a effacé sa blague avant longtemps, mais elle avait déjà été capturée sur des captures d’écran sur tout le site. De nombreux critiques ont condamné la blague, affirmant que c’était la mauvaise approche pour critiquer la famille Trump. Ils ont fait valoir que personne ne devrait être ridiculisé simplement parce qu’il parle l’anglais comme langue seconde.

supprimé, mais la liste est pour tous, @Tim_Matheson. ✍🏼✍🏼✍🏼 pic.twitter.com/FEvWoFoe6n – Siraj Hashmi à Gitmo (@SirajAHashmi) 23 janvier 2021

“Vous ne respectez pas Melania à cause de son accent? Merci de nous avoir montré le vrai vous. RACISTE”, a écrit une personne. “J’ai aussi un accent! Et elle me représente. Par conséquent, vous vous moquez de moi aussi!”

Une autre personne a ajouté: “Tim, mes parents étaient des médecins à Cuba qui sont venus aux États-Unis pour fuir Castro. Après des années de dur labeur, ils ont retrouvé leur médecin et ont pratiqué pendant 30 ans. Pourtant, tout au long de leur vie professionnelle ici, il y avait toujours des imbéciles comme vous. qui se moquait de leurs accents. “

Dans un premier temps, Matheson a riposté contre les critiques, écrivant dans un autre tweet supprimé: “La comédie est parfois cruellement honnête. L’ex-Première Dame n’a aucun respect pour quoi que ce soit. Désolé.” Cependant, quelques heures plus tard, il a annulé toutes ces déclarations et s’est excusé.

J’allais tweeter pour vous remercier d’être une personne assez grande pour m’excuser, mais j’ai vu cela. pic.twitter.com/WhQSMeOS7v – 🙄Erin 🤔 (@MsErinMurray) 23 janvier 2021

“Ce matin, j’ai fait une blague hâtive et stupide sur l’ancienne Première Dame”, a tweeté Matheson plus tard dans la journée. “Ce n’était pas drôle, et c’était de mauvais goût. C’était regrettable et sans humour et je m’excuse.”

Beaucoup pensaient que c’était trop peu, trop tard après que Matheson se soit disputé avec ses abonnés pendant des heures à propos du commentaire jetable, mais certains l’ont défendu. Beaucoup ont dit qu’il était «rafraîchissant» de voir quelqu’un admettre simplement une erreur et s’excuser sur les réseaux sociaux.

Matheson, 73 ans, a une longue et historique carrière à Hollywood, avec l’un de ses rôles les plus connus étant Eric “Otter” Stratton dans National Lampoon’s Animal House. Des années plus tard, il s’est associé à la politique américaine après avoir joué le vice-président John Hoynes dans le drame The West Wing.

Matheson continue de jouer des rôles au cinéma à ce jour, son plus récent étant le remake de 2019 de Child’s Play. Cependant, il n’y a rien de nouveau à venir sur la page IMDb de Matheson.