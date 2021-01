La tête de Craig Dawson à la 83e minute, son premier but pour le club, a épargné les rougeurs de la Premier League à Edgeley Park après que West Ham a affronté le côté robuste de Jim Gannon sur un terrain qui devenait rapidement une boue, grâce à une averse qui a commencé des heures avant les Hammers. est arrivé et n’a pas cédé tout au long.

Le manager David Moyes a envoyé une équipe forte qui se vantait de 191 sélections mais devait encore faire appel à la cavalerie sous la forme de Bowen, Tomas Soucek et Aaron Cresswell pour éviter les prolongations.

La force du onze de départ reflétait le désir de West Ham de faire une bonne course à la FA Cup après un bon début de campagne – et Bowen dit qu’éviter une erreur était crucial.

«Il y a beaucoup de matchs qui arrivent vite et vite», a déclaré Bowen. «Nous avons eu quelques semaines de congé, c’était bien d’obtenir une autre victoire, de continuer à gagner et de garder cet élan. Nous avons Burnley et West Brom, deux matchs que nous voulons gagner, avant de revenir en FA Cup. Je pense que l’essentiel est de continuer à gagner, de garder une confiance élevée.

Le gagnant de Dawson est venu du centre fouetté de Bowen pour enfin débloquer une équipe bien entraînée de Stockport et récompenser West Ham pour sa patience après que les conditions aient empêché toute tentative de football fluide.

Les équipes de West Ham de ces derniers temps ont échoué dans des conditions similaires, mais avec une expérience hors de la Ligue à Bowen, Dawson et Michail Antonio, les Hammers ne se considéraient pas comme au-dessus d’une bataille dans la boue une nuit où la seule véritable étincelle était fournie par un barrage de feux d’artifice de deux minutes lancé au cours de la première mi-temps.

(PA)

«L’occasion était tout pour eux», a déclaré Bowen, qui s’est présenté à la Ligue nationale de Hereford à l’adolescence. «Je sais ce que c’est que d’être en dehors de la Ligue. [Stockport] étaient super, collés directement à cela et nous ont beaucoup mis sur le dos. Ils se sont battus dur, ce à quoi nous nous attendions, [but] nous sommes repartis avec la victoire et sommes entrés dans le tour suivant, ce qui est le principal.

«Je parlais à Vladdy [Coufal] à la fin et a déclaré que si le match était resté 30 minutes supplémentaires, il aurait pu être annulé.