La star de Windy City Rehab, Alison Victoria, a eu la chance de lancer le premier lancer lors d’un match des Chicago Cubs l’année dernière, et sa préparation pour le terrain sera vue dans un nouvel épisode de la série HGTV. PopCulture.com a obtenu un clip exclusif de Victoria se préparant pour le grand moment, et elle le prenait très au sérieux.

“Je dois m’entraîner à lancer”, a déclaré Victoria dans le clip. Elle est alors vue en train de lancer avec son petit ami Michael, ses frères et son père alors qu’ils lui donnent des conseils parce qu’elle le prend “vraiment au sérieux. Sérieusement là où je jette mon bras”. Victoria a également parlé du plan qu’elle a mis en place lorsqu’elle prend le monticule. Elle révèle qu’elle abordera le premier lancer comme un vrai lanceur.

20/06/19. Alison Victoria de HGTV. Ressemblant à un vrai fan. Peut-être eu quelques bières avant le tronçon, mais rien de mal à cela. Vas-y meuf! #Cubs #WrigleyField # 7thInningStretch pic.twitter.com/4zB4iVfSYC – 7thInningStretch (@StretchCritic) 25 juin 2019

“Et si je fais cette secousse et cette liquidation, j’ai l’impression que, même si je le fouette simplement dans le sol, c’est toujours cool”, a ajouté Victoria. Espérons juste le meilleur. Victoria a non seulement jeté le premier lancer du match des Cubs, qui était contre les Mets de New York le 20 juin 2019, mais elle a également dirigé le chant de “Take Me Out to the Ball Game” au cours de la septième manche. Au début du clip, Victoria dit que l’ancien lanceur des Cubs Ryan Dempster lui a demandé de lancer le premier lancer et de chanter lors de la septième manche.

Se préparer pour le jeu des Cubs n’est que l’une des choses présentées dans le nouvel épisode de Windy City Rehab, qui sera diffusé le mardi 6 octobre à 21 h HE sur HGTV. “Situé dans un immeuble de 20 étages du centre-ville, ce condo est coincé dans les années 80 et a besoin d’une cure de jouvence moderne”, indique le synopsis. “La créatrice Alison Victoria a besoin que ce soit un retournement rapide qui génère des bénéfices, mais cela va être un défi car son entreprise devient incontrôlable. Les esprits montent en flèche lors d’une réunion budgétaire où tous les problèmes sont diffusés et le partenariat entre Alison et Donovan est poussé au bord du gouffre. “