La designer de Windy City Rehab, Alison Victoria, a reçu le feu vert pour vendre sa maison à Chicago dans le cadre d’un procès en cours qui avait précédemment interrompu certaines de ses activités immobilières. La star de HGTV vend une superbe maison de cinq chambres, quatre salles de bains et demie pour 2,295 millions de dollars avec Ryan Preuett de Jameson Sothebys International Realty, selon PEOPLE, qui est livré avec un garage pour deux voitures, une salle de théâtre avec un bar, terrasse privée sur le toit et cuisine extérieure, avec four à pizza au feu de bois.

Victoria, son ancien partenaire commercial Donovan Eckhardt et d’autres font l’objet d’un procès intenté en décembre 2019 par Anna et James Morrissey, qui ont acheté une maison présentée dans la saison 1 de la série HGTV et allèguent une construction négligente de la part de Victoria et elle équipe. Le 8 octobre, le couple a déposé une requête pour empêcher Victoria de «dissiper ses actifs, notamment de vendre toute propriété qu’elle possède ou contrôle». L’avocat de Victoria, Daniel Lynch, s’est opposé à la motion, qui selon PEOPLE a été une opposition réussie.

Dans le dossier des Morrisseys, il y a des allégations selon lesquelles Victoria a récemment transféré la propriété de la maison de 2,295 millions de dollars à une nouvelle société, dont elle est copropriétaire, avant d’inscrire la maison, ce qui, selon eux, avait été fait pour dissimuler frauduleusement ses actifs au milieu de leurs problèmes juridiques. Dans la plainte initiale du couple, PEOPLE rapporte que le couple avait affirmé que leur maison de 1,36 million de dollars avait fait l’objet de “fuites et de pénétration d’eau” par les fenêtres, les murs et les plafonds, y compris une douche à l’étage, selon eux, “drainée à travers le plafond de la cuisine chaque fois que c’était utilisé.” De plus, le couple s’est plaint d’une porte d’entrée «tordue», d’un mortier extérieur en ruine et de problèmes avec le plancher et le toit du garage.

L’épisode mettant en vedette la maison des Morrissey a été diffusé en janvier 2019, le Chicago Sun-Times rapportant que les propriétaires étaient représentés par des acteurs, car les Morrissey ne voulaient pas être devant la caméra. Ce n’est pas le seul problème juridique auquel sont confrontés Victoria et Eckhardt, qui font également l’objet d’un autre procès en cours d’un autre couple qui a été déposé en avril 2020.

En janvier 2019, lorsque Windy City Rehab a été créée pour la première fois, Victoria a déclaré à PEOPLE Now que son nouveau spectacle avait été créé dans le but d’améliorer les quartiers de Chicago et de maintenir un élément historique dans leurs centres de réadaptation. «Nous essayons de rendre le quartier plus beau et meilleur, et nous essayons de ramener l’histoire avec les constructions», a-t-elle déclaré à l’époque, «ce n’est donc pas comme si nous arrivions, construisions des conneries et essayions simplement pour gagner de l’argent. “