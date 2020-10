Cole Hauser de Yellowstone jouera aux côtés de Mel Gibson dans un nouveau thriller d’action intitulé Panama, a confirmé le Hollywood Reporter plus tôt ce mois-ci. La star de l’émission Paramount Network dirigée par Kevin Costner sera la tête d’affiche du film, réalisé par Mark Neveldine, tandis que Gibson remplira un rôle de soutien.

Le film commencera à tourner à Porto Rico en décembre et suit un ex-marine décoré, joué par Hauser, qui est envoyé sous couverture par son ancien commandant, joué par Gibson, pour exécuter un «accord de grande valeur avec des adversaires indignes de confiance». Hauser et Gibson ont déjà travaillé ensemble sur le thriller 2004 Paparazzi, dans lequel Hauser avait un rôle principal et Gibson produit via ses Productions Icon. Après l’annonce de leur nouveau film le 15 octobre, Hauser a écrit sur Instagram qu’il avait “hâte de travailler avec [Gibson] encore!”

Le Panama sera dirigé par Yale Productions, avec Jordan Beckerman et Jordan Yale Levine produisant avec Michelle Chydzik Sowa et Michelle Reihel. William R. Barber, Richard Switzer, Ian Niles et Anne Clements sont producteurs exécutifs.

Hauser joue actuellement Rip Wheeler sur Yellowstone, qui a terminé sa troisième saison en août et a été renouvelé pour une quatrième. Se terminant sur un cliffhanger avec le sort de Beth (Kelly Reilly), John (Kevin Costner) et Kayce (Luke Grimes) en suspens, Hauser a déclaré à Esquire que créer une relation avec Beth de Reilly au fil des ans a été “un plaisir. “

«Nous avons tellement à faire ensemble. Pouvoir les jouer avec elle est un honneur. [Regarding Rip and Beth], absolument. Je pense que le monde commence à s’ouvrir. C’est absolument quelque chose qui pourrait arriver “, a-t-il poursuivi.” Vous allez voir comment ça se passe à la fin, mais … nous verrons où Taylor nous mène. Je ne m’assois pas avec lui et lui dis: «Hé, à sept ans, sommes-nous ici ou là? Cette relation, cela pourrait aller de différentes manières, mais je pense que cela pourrait nous empêcher d’être ensemble. “Interrogé sur la” meilleure fin de cas “de Rip, Hauser a déclaré qu’il voyait son personnage avec Beth,” dans une cabane. “Il a poursuivi: «Ce serait une véritable réussite pour les deux. Pas seulement pour Rip, car ils vont s’aimer. “

Attirer l’attention sur l’ouest américain moderne a également été un voyage intéressant. “Cela a déjà survécu 130 ans. C’est une de ces choses qui est comme, oh, ça s’en va”, a poursuivi l’acteur. “Ce ne sera plus comme ça, mais ça l’est. Tout ce qui se passe en 1879 se passe encore à ce jour. Cela devrait être une longue tragédie. Je pense que c’est une excellente représentation des éleveurs, des droits de l’eau, des Américains. Indiens, affaires de casino. C’est la même chose, avec une version plus récente. “