Jamie Lynn Spears taquine quelque chose de spécial pour les fans de longue date de sa série Nickelodeon Zoey 101. Dimanche, l’actrice de 29 ans, qui a joué Zoey Brooks dans la série, a taquiné une réunion de casting de Zoey 101 sur Instagram, en écrivant, ” NOUS SOMMES DE RETOUR! ÊTES-VOUS PRÊT?! “

Marquant ses co-stars – Sean Flynn (Chase Matthews), Erin Sanders (Quinn Pensky), Matthew Underwood (Logan Reese) et Chris Massey (Michael Barret), qui ont également partagé l’annonce sur leurs comptes de médias sociaux respectifs – Spears avait commencé taquiner quelque chose de grandes heures avant la main. En fait, un rapide aperçu de son compte Instagram montre plusieurs publications sur le thème bleu et violet, la plupart partagées sans légende.

Les messages ont immédiatement suscité des spéculations sur le fait qu’une réunion des acteurs était en préparation, les fans se rendant dans la section des commentaires pour en discuter. Puis, lundi, Spears a mis fin à la spéculation et a remis les pendules à l’heure lorsqu’elle a révélé que toutes les taquineries avaient à voir avec son nouveau single, «Follow Me (Zoey 101)», qui devrait sortir le 22 octobre. de la prochaine réunion Zoey 101 et verra en fait une réunion de casting.

Selon Billboard, le nouveau single sera produit par Chantal Jeffries et réinventera la chanson thème originale de Zoey 101, co-écrite par sa sœur aînée, Britney Spears. S’adressant à Nylon, Spears a déclaré que la chanson rappelait “le Zoey moderne”. Quelques jours à peine après sa sortie, un événement mondial de la culture pop diffusé en direct, See it First: The Follow Me (Zoey 101) Experience, aura lieu le dimanche 25 octobre. Il verra Spears se réunir avec plusieurs membres de la distribution originale et incluent également des influenceurs célèbres comme Dixe D’Amelio, JoJo Siwa, Gigi Gorgeous, Noah Beck, Loren Gray, Sofia Reyes, etc.

Zoey 101 a été créée pour la première fois sur Nickelodeon en 2005 et a suivi un groupe d’étudiants de la Pacific Coast Academy. La série est rapidement devenue l’une des séries les mieux notées et les plus réussies du réseau de cette décennie, bien qu’elle se soit terminée en 2008. Le casting s’est réuni pour la dernière fois dans un croquis All That, dans lequel le casting a affronté Spears, amoureux du bacon. garde du corps Thelma Stump, qu’elle a joué pour la première fois sur la version originale de All That.