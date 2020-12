Josh Brolin et sa femme, Kathryn Boyd, ont eu la chance d’avoir un bébé de Noël alors que les deux ont accueilli leur deuxième enfant pendant les vacances. Le couple, qui a annoncé en juillet que Boyd attendait et était prêt pour un bébé de décembre, a annoncé dimanche que la chapelle Grace Brolin avait été accueillie dans le monde. Boyd a partagé une photo sur Instagram, l’appelant leur «petit ange du soir de Noël» après qu’elle lui ait donné naissance vers 18 heures vendredi.

Sur son compte, l’acteur des Avengers a expliqué la raison du nom de leur fille. «Partout où nous avons voyagé, Kathryn et moi avons toujours trouvé un grand réconfort dans les chapelles», a écrit Brolin sous une photo du bébé enveloppé dans sa couverture. «Le fait de ne pas être particulièrement religieux mais un sentiment de Dieu a fortement inondé nos vies et les chapelles ont toujours été des sanctuaires où nous nous sentions libres de rendre grâce. Le nom unique a été bien accueilli par ses abonnés qui ont rapidement inondé son message en disant qu’ils étaient de grands fans de leur sélection. «Obsédé par son nom», a commenté un utilisateur. Un autre a écrit: «Elle est parfaite, tout comme son nom.» Leur premier enfant ensemble, une fille de deux ans nommée Westlyn, a également vu le père publier un message spécial sur son Instagram et a crié à sa femme. «Mama Kathryn a été formidable lors de cette naissance miracle… Nous sommes profondément bénis et apprécions tellement l’amour et le soutien pendant cette grossesse.»

Brolin et Boyd se sont mariés en 2016 avec un mariage en septembre en Caroline du Nord. Un an plus tard, Brolin est apparu sur Live With Kelly et Ryan où il a regardé en arrière sur le grand jour. Il a déclaré aux animateurs de l’émission-débat qu’il était très impliqué dans la planification, notant qu’il était très impliqué dans les décisions qui comprenaient un rassemblement en plein air plus intime au Chattanooga Club. Brolin, qui avait déjà eu un mariage avec Diane Lane pendant huit ans, a été très ouvert sur l’impact que Boyd a eu sur sa vie, y compris des publications Instagram très sentimentales. L’une d’elles était de commémorer le jour de leur mariage au cours duquel il a dit que «sa vie brille de mille feux à cause de vous».

Brolin, qui a joué dans The Goonies, a également deux enfants issus de son premier mariage avec Alice Adair. Au total, l’acteur a un fils de 32 ans, une fille de 26 ans et une fille de deux ans et un nouveau-né avec sa femme actuelle.