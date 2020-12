La star des Spice Girls, 48 ​​ans, a exhorté les fans à rester positifs après ce qui avait été une année «difficile et triste».

Elle a dit à ses fans qu’il était temps de se tourner vers 2021 et «d’entrer dans la lumière qui vient avec le printemps».

Dans le dernier épisode de sa série YouTube Rainbow Woman, on la voit debout devant un feu entouré de décorations festives.

Le chanteur se souvient avoir regardé le ciel nocturne plus tôt ce mois-ci et avoir vu un événement astrologique appelé un baiser de Noël, où Saturne et Jupiter semblent s’aligner.

Horner, qui vit dans l’Oxfordshire avec son mari Christian Horner, directeur de l’équipe de course Red Bull Formula One, a déclaré que c’était ironique «quand nous ne pouvons même pas toucher nos proches».

Elle a ajouté: «2020 a été difficile et triste. Beaucoup d’entre nous ont été confrontés à la perte, au deuil et à la solitude, et je dois dire que cela a été carrément effrayant de vivre une pandémie mondiale.

Geri Halliwell monte sur le carrousel où les Spice Girls ont eu leur première séance photo

«Tant de gens ont eu de véritables problèmes de santé mentale, de santé physique, de travail et de motivation pour rester joyeux.

«Mais tout comme les étoiles brillent dans le ciel nocturne, certains moments et souvenirs spéciaux brillent en regardant en arrière.»

Elle a également cité le footballeur Rashford pour sa campagne pour mettre fin à la faim chez les enfants et le début des vaccinations à travers le Royaume-Uni comme des raisons d’être optimiste.

(

Geri Horner avec son mari Christian Horner

/ .)

Elle a déclaré: «La nouvelle année se lève, la flamme du futur est allumée, et c’est à nous de protéger et de faire avancer. Nous avons des défis à relever, mais dans l’année à venir, nous sommes prêts à les relever, nous avons un nouvel ordre de gentillesse et de prévenance. Nous avons appris que les personnes qui ont une petite voix doivent être entendues.

«Grâce au footballeur de 23 ans Marcus Rashford, nous avons fait campagne pour des repas gratuits pour tous les écoliers à faible revenu et pour éradiquer la pauvreté alimentaire dans notre pays.

en relation

«Nous avons un vaccin déployé contre le virus Covid-19, et nous nous soutenons mutuellement. Nous le savons maintenant, car nous l’avons montré au cours des derniers mois difficiles.

Les épisodes précédents de la série YouTube de Horner ont vu la star livrer des cadeaux de Noël aux travailleurs du NHS à Londres et saluer des infirmières britanniques, dont Florence Nightingale et l’infirmière de la Première Guerre mondiale, Edith Cavell, en chanson.

Le dernier épisode de Rainbow Woman sera disponible sur YouTube le 24 décembre à 14h.

Reportage supplémentaire de PA Media.