Les Timberwolves du Minnesota ont disputé un match préparatoire samedi soir contre les Memphis Grizzlies, aidant les joueurs à se préparer pour la saison 2020-21. Karl-Anthony Towns, le joueur qui a perdu sa mère et six autres membres de sa famille à cause du COVID-19, était sur place pour le match. Il a mis ses émotions en plein écran et a versé des larmes avant le match.

Le journaliste sportif Pierre Noujaim a publié une vidéo sur Twitter montrant le joueur des Timberwolves lors des présentations. L’annonceur a dit son nom, mais Towns n’est pas sorti sur le terrain. Il resta assis la tête baissée. Ses coéquipiers sont alors venus et ont mis leurs bras autour de lui pour lui montrer leur soutien.

Vous pouvez voir les émotions de Karl-Anthony Towns qui ne sont pas sortis comme d’habitude dans l’introduction d’avant-match. Towns a perdu sa mère plus tôt cette année en raison de complications du COVID-19 et a récemment parlé de la difficulté de jouer en sachant qu’elle n’est pas là pour le regarder #Timberwolves pic.twitter.com/KlpTO0WvN6 – Pierre Noujaim (@ TheNoujFOX9) 13 décembre 2020

“Le deuil ne disparaît pas seulement et les moments qui ont autrefois apporté de la joie ne se sentent pas la même après la perte d’un parent. Je ne peux pas imaginer combien de force KAT a dû rassembler pour sortir et concourir après cela”, présentateur sportif Lina Washington a déclaré après avoir vu Towns verser des larmes avant le match. Beaucoup d’autres ont dit que cette saison sera très difficile pour le jeune joueur.

Towns est apparu pendant 21 minutes pendant le match de pré-saison et a fait quelques jeux pour son équipe. Il a marqué 13 points au total et obtenu huit rebonds, le plus de l’équipe. Les Timberwolves n’ont finalement pas remporté la victoire, perdant 107-105 samedi soir. Les villes et les Timberwolves continueront désormais le programme de pré-saison avec un autre match contre les Grizzlies.

Avant la pré-saison, Towns a parlé de la mort de sa mère et de la compétition lors de la prochaine liste de matchs. Il a dit qu’elle manquait rarement un match au cours de sa carrière. Maintenant, il devra se diriger vers le court sans elle dans le bâtiment.

“Cela m’a toujours fait sourire quand je voyais ma mère au fond et dans les gradins et tout le reste et passer un bon moment à me regarder jouer”, a déclaré Towns. “Ça va être difficile de jouer. Ça va être difficile de dire que c’est de la thérapie. Je ne pense pas [playing basketball] ne sera plus jamais une thérapie pour moi. Mais cela me donne une chance de revivre de bons souvenirs que j’avais. “