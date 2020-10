Zachery Ty Bryan fait face à des accusations de crime après que l’acteur de Home Improvement ait agressé sa petite amie vendredi soir à Eugene, Oregon. L’acteur est accusé d’étranglement et de coercition, qui sont tous deux des crimes, ainsi que de six délits liés à son attaque présumée contre sa petite amie depuis deux ans, rapporte TMZ.

La petite amie de Bryan a rapporté à la police qu’il l’avait réveillée au milieu de la nuit en criant des obscénités sur les chargeurs de téléphone portable manquants, en la traînant hors de son lit par les cheveux et en commençant à la battre, selon des documents de police obtenus par le point de vente. Elle a déclaré aux autorités que Bryan était devenu physiquement violent envers elle au cours du dernier mois, qui avait atteint un point bas vendredi dernier lorsqu’il l’aurait frappée et giflée à plusieurs reprises à la tête et au visage, l’étouffant au point qu’elle pensait qu’elle le ferait. étouffer, et mettre son genou à l’arrière de sa tête.

La police a déclaré que la femme avait réussi à se libérer de son agression, en composant le 911 avant que Bryan ne déconnecte la ligne. Lorsque les répartiteurs ont rappelé, la femme a dit qu’il se tenait juste à côté d’elle. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le policier a remarqué du sang, une enflure et des ecchymoses sur la victime présumée. Bryan aurait évité de parler de ce qui lui était arrivé, l’accusant d’essayer de le ruiner parce qu’il rompait avec elle.

Bryan a été inscrit à la prison du comté de Lane pour la nuit, mais a été libéré samedi soir avec une caution en espèces de 8500 $, a déclaré à TMZ le superviseur des services avant le procès du comté de Lane, Brian Snaza. Bryan a également reçu une ordonnance de non-contact envers la victime présumée et n’est pas autorisée à la contacter de quelque manière que ce soit, comme c’est généralement le cas dans les affaires de violence domestique. Bryan doit comparaître devant le tribunal vendredi.

Bryan est surtout connu pour son rôle de Brad Taylor dans Home Improvement, le fils aîné de Tim «The Tool Man» Taylor, qui était joué par Tim Allen. La sitcom populaire s’est déroulée de 1991 à 1999 et mettait également en vedette Jonathan Taylor Thomas dans le rôle de Randy Taylor, Patricia Richardson dans le rôle de Jill Taylor et Richard Karn dans le rôle d’Al Borland. Bryan a joué de plus petits rôles depuis lors, apparaissant dans The Fast and the Furious: Tokyo Drift en 2006 et travaillant en tant que producteur.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE ou visitez thehotline.org.