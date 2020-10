Exclusif

Le garçon aîné de Tim Allen sur “Home Improvement” a grandi … et est assis dans une cellule de prison pour avoir prétendument étouffé sa petite amie.

Zachery Ty Bryan a été arrêté vendredi soir à Eugene, OU après que des voisins ont appelé à l’aide suite à une sorte de bagarre dans un complexe d’appartements de la ville. Eugene PD dit à TMZ … lorsque les flics sont arrivés, ils ont trouvé Zach assis à l’extérieur de son unité avec la victime présumée cachée chez un ami en face.

On nous dit qu’après une enquête, les flics ont découvert que Zachery, 39 ans, s’était disputé avec la femme – avec laquelle il a une relation – et que cela serait devenu physique … avec la victime affirmant que ZTB avait mis ses mains autour de sa gorge et la serra.

On nous a dit que les flics ont également dit que Zachery avait essayé de prendre le téléphone de la femme lorsqu’elle avait essayé d’appeler le 911 … avant qu’elle ne puisse finalement s’échapper et se rendre dans un endroit sûr. Zachery a été arrêté sans incident et accusé de trois chefs d’accusation: étranglement, agression au quatrième degré et interférence avec la rédaction d’un rapport. Il a posé pour cette photo prise à la prison du comté de Lane.

Il semble que Brad Taylor soit toujours en détention – ce à quoi nous imaginons que Tim dirait … AEUHHH ???