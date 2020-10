L’ancien acteur de Home Improvement Zachery Ty Bryan serait libéré sous caution après avoir été arrêté pour avoir prétendument étranglé une femme le 16 octobre. Bryan, 39 ans, était en couple avec la femme présumée, a indiqué la police. À peine deux semaines avant l’arrestation, Bryan a annoncé que lui et sa femme de 14 ans, Carly, rompaient.

Bryan a été réservé à la prison du comté de Lane dans l’Oregon vendredi soir et a été libéré samedi après avoir posé pour une photo. Il a versé une caution de 8 500 $ en espèces, a déclaré à TMZ le superviseur des services préliminaires du comté de Lane, Brian Snaza. Bryan a également reçu une ordonnance de non-contact, qui l’empêche de prendre contact de quelque manière que ce soit avec la victime présumée. Il doit comparaître devant le tribunal vendredi, bien que le procureur de district décide toujours s’il doit être inculpé.

Bryan a été arrêté devant son domicile d’Eugene, dans l’Oregon, après 22 heures, heure du Pacifique le 16 octobre, a déclaré la police à PEOPLE. Lorsque la police est arrivée, ils l’ont trouvé assis à l’extérieur d’un appartement tandis que la victime présumée, 27 ans, se trouvait dans un autre appartement. Bryan aurait «agressé la victime, gêné sa respiration et lui a pris le téléphone de la victime alors qu’elle tentait d’appeler le 911», a déclaré un porte-parole de la police. Bryan a été arrêté sans incident et accusé d’étranglement, d’agression au quatrième degré et d’interférence avec la rédaction d’un rapport.

Plus tôt ce mois-ci, Bryan et sa femme se sont séparés, a-t-il révélé sur Instagram. Les deux sont parents de trois filles et d’un fils. “Alors que nous entrons dans ce prochain chapitre, nos enfants et nos relations en tant que coparents et amis chers resteront notre priorité”, a-t-il écrit. Le couple a demandé “l’intimité, la compassion et l’amour pendant cette période” par intérêt de leurs enfants.

Bryan a joué dans chaque saison de Home Improvement, jouant Brad Taylor, le fils aîné de Tim Allen de Tim Taylor et Jill Taylor de Patricia Richardson. Il est apparu dans plusieurs autres films et émissions, dont The Fast and The Furious: Tokyo Drift, Veronica Mars, ER, Buffy The Vampire Slayer et Smallville. Bryan n’a plus agi depuis 2009.

Ces dernières années, il y a eu des spéculations sur un renouveau ou une réunion de l’amélioration de l’habitat, mais rien ne s’est concrétisé. En février, Allen a déclaré qu’il était intéressé car il est toujours en communication avec toutes les personnes impliquées dans l’émission. La star de Last Man Standing a suggéré qu’une réunion spéciale d’un épisode pourrait être la meilleure façon de procéder. “J’aime l’idée de le faire de manière ponctuelle, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series], J’aime l’idée de le faire de façon ponctuelle, comme un film d’une heure [versus a full-fledged revival series]», A déclaré Allen à TVLine.