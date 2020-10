Ma page n’a rien à voir avec 90 Day, car je ne fais plus partie de la distribution de la franchise. Pendant les deux années où j’étais dans l’émission, j’avais été victime d’intimidation, harcelée et menacée. Maintenant que je suis émancipé et indépendant, je prends des décisions pour moi-même, y compris comment je choisis de gagner de l’argent. Je ne tolérerai plus l’intimidation. Mon public cible est désormais entièrement adulte, car mon objectif principal est Onlyfans. C’est pour mes Onlyfans que je publierai tout contenu associé sur mon IG. Aux femmes adultes qui me dénigrent continuellement sur leurs faux comptes authentiques ou lâches, ne suivez pas s’il vous plaît. Je suis ici, je travaille et je paie beaucoup d’impôts. Aucun de vous, avec vos commentaires et vos messages répugnants, n’a le droit de me juger. Tu ne m’aimes pas? Génial, le sentiment est réciproque. Et si vous arrêtez de prendre la décision consciencieuse de regarder sur ma page? Ne plus suivre, ou encore mieux, bloquez-moi si j’offense vos valeurs saines. Ne harcelez pas mes amis ou mes fans. C’est tellement pathétique à faire, et ça ne me fait pas partir. Vous, les intimidateurs en ligne, jouez avec le feu, et un jour, une personne sera poussée par-dessus bord. Oui, les personnalités publiques sont dans un forum public et devraient pouvoir prendre la chaleur, mais ce niveau de harcèlement virtuel est complètement hors de contrôle.