Au milieu de sa bataille avec COVID-19, la star du président Donald Trump sur le Hollywood Walk of Fame a été à nouveau vandalisée. Depuis que Trump est devenu président, l’objet a été impliqué dans un certain nombre d’incidents de vandalisme, le plus récent ayant eu lieu en juin. La nouvelle survient quelques jours après que Trump a annoncé sur Twitter que lui et la Première Dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19.

Selon TMZ, un homme habillé en Hulk s’est présenté vendredi vers 5 heures du matin, heure locale, pour vandaliser la star de Trump. Il aurait pris une pioche sur l’objet, le détruisant au-delà de toute reconnaissance. James Otis, l’homme qui aurait vandalisé l’étoile de Trump, a déclaré qu’il ne savait pas que le président avait le coronavirus lorsqu’il a détruit l’étoile. Vendredi soir, l’étoile était déjà en cours de réparation.

La star du Hollywood Walk of Fame de Trump détruite par un homme habillé en Hulk https://t.co/CfIrQuitZ0 – TMZ (@TMZ) 3 octobre 2020

Un rapport de vandalisme criminel a été dressé à la suite de cet incident, qui a causé plus de 5 000 $ de dommages. À l’heure actuelle, personne n’a été arrêté et la police enquête toujours sur l’affaire. Rana Ghadban, présidente et PDG de la Chambre de commerce d’Hollywood, a déclaré à TMZ: «Toute star vandalisée ou détruite, quel que soit le lauréat auquel elle appartient, sera remplacée par le Hollywood Historic Trust, un groupe non partisan à but non lucratif. ” Ghadban a ajouté: «Lorsque les gens sont en colère contre l’un de nos lauréats, nous espérons qu’ils projetteront leur colère de manière plus positive que de vandaliser un monument de l’État de Californie. Notre démocratie est basée sur le respect de la loi. Les gens peuvent faire un vrai différence en votant et en ne détruisant pas la propriété publique. »

Comme mentionné précédemment, cette nouvelle survient alors que Trump se bat actuellement contre COVID-19. Vendredi après-midi, le président a été admis au centre médical militaire Walter Reed après avoir subi des “symptômes bénins”. Il y a eu des rapports contradictoires sur l’état de santé de Trump au cours des derniers jours. Cependant, le propre chef de cabinet du président, Mark Meadows, a publié samedi une déclaration selon laquelle la bataille de Trump contre le COVID-19 est incroyablement sérieuse. Il a déclaré: “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur la voie d’un rétablissement complet.”