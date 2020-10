Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZ.com

Tandis que Président Trumpa son œil sur Joe Biden, peut-être que son deuxième plus grand ennemi lui donne un coup – détruisant son Hollywood Walk of Fame Star … pour la énième fois.

James Otis, qui avait déjà attaqué la star du WoF de Trump à plusieurs reprises depuis 2016, est retourné sur les lieux de ses crimes ENCORE tôt vendredi matin. Otis s’est habillé à neuf pour l’occasion, a sorti une pioche et, comme d’habitude, s’est rendu en ville sur la plaque de Trump.

Regardez la vidéo … la star était apparemment recouverte de contreplaqué et avait des clôtures autour d’elle – s’attendant au pire, clairement – mais rien de tout cela n’a découragé Otis, qui a nettoyé la clôture et l’embarquement avant de finalement toucher la saleté. On nous dit qu’Otis s’est rendu aux flics et qu’il est réservé pour vandalisme criminel.

La destruction intervient 4 semaines après Otis habillé comme l’incroyable Hulk pour effacer le trottoir commémoratif de DT.

Lire le contenu vidéo

Il n’a pas fallu longtemps avant que les équipages commencent à travailler pour restaurer l’étoile. À l’époque, on se demandait combien de temps cela allait durer avant qu’un autre vandale ne frappe. Eh bien, c’était le MÊME vandale et c’était 28 jours plus tard.

Otis a été arrêté et accusé de crime de vandalisme la dernière fois aussi. La première fois qu’il a été arrêté, en février 2017, il a plaidé pas de concours et a été condamné à 3 ans de probation, aux travaux d’intérêt général et condamné à tousser 4 400 $.

Nous verrons ce qu’il obtient cette fois.