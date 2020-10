– Eh bien, cela n’a pas pris longtemps, les équipages travaillent déjà à restaurer l’étoile de Trump sur le Walk of Fame … nous verrons combien de temps celui-ci durera.

Toute nouvelle ride à l’ancienne saga de Président TrumpLe Hollywood Walk of Fame est détruit – cette fois, les flics accusent un super-héros, un géant vert pas si gai.

Des sources policières disent à TMZ … qu’un homme déguisé en Incredible Hulk s’est présenté vendredi vers 5 heures du matin et a pris une pioche à l’étoile de Donald … la détruisant complètement au-delà de la reconnaissance.

Le moment est intéressant car celui qui portait le costume de Hulk devrait certainement connaître le Prez a attrapé COVID-19. Ils n’ont manifestement aucune sympathie.

Nos sources disent qu’un rapport de vandalisme de crime a été pris après que la star se soit retrouvée avec plus de 5000 $ de dégâts. Personne n’a été arrêté et la police enquête toujours. Président et PDG de la Hollywood Chamber of Commerce Rana Ghadban dit à TMZ … “Toute star qui est vandalisée ou détruite, quel que soit le lauréat auquel elle appartient sera remplacée par le Hollywood Historic Trust, un groupe à but non lucratif et non partisan.”

Sérieusement, ils doivent maintenant remplacer cette chose par une science.

Ghadban a ajouté: “Lorsque les gens sont en colère contre l’un de nos lauréats, nous espérons qu’ils projetteront leur colère de manière plus positive que de vandaliser un monument de l’État de Californie. Notre démocratie est basée sur le respect de la loi. Les gens peuvent faire un vrai différence en votant et en ne détruisant pas la propriété publique. »

La star, bien sûr, a été un paratonnerre pour les mauvaises vibrations envers Trump … du vandalisme à même bagarres tous azimuts. Comme nous l’avons signalé, la star a récemment été perturbée en juin après que quelqu’un peinture en aérosol noire usée et complètement noirci. Quelqu’un a également laissé un sac de merde sur l’étoile.

Il y a près d’un an, quelqu’un peint au spray Le nom de Trump en plein jour. Au fil des ans, la star a également été martelée et quelqu’un d’autre a pris une pioche à lui. Même George Lopez faux a fait pipi sur l’étoile en juillet 2018.