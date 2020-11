UNE

ctress Elsa Raven est décédée à l’âge de 91 ans.

La star hollywoodienne, connue pour ses rôles dans Retour vers le futur et Titanic, est décédée chez elle à Los Angeles, a déclaré son agent David Shaul.

S’adressant à Deadline, il n’a donné aucun détail sur la nature de sa mort et a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour son mémorial.

L’actrice, de son vrai nom Elsa Rabinowitz, est née à Charleston, en Caroline du Sud, en 1929.

(

Raven dans la scène mémorable du Titanic

/ Studios du XXe siècle)

Elle a commencé sa carrière à New York et a fait partie du groupe qui a organisé le Free Shakespeare Festival dans le Central Park de la ville.

Elle a joué la Dame de l’horloge dans l’aventure de science-fiction de 1985 avec Michael J Fox et Christopher Lloyd, et Ida Strauss dans Titanic – la moitié du couple de personnes âgées qui est vu en train de s’embrasser au lit alors que l’eau se remplit d’eau de mer.

Elle a également joué l’agent immobilier qui a vendu la maison dans l’horreur The Amityville Horror et était la propriétaire de John Malkovich dans In The Line of Fire.

Elle a eu des rôles à la télévision dans Amen, Wiseguy, Days of Our Lives et General Hospital.

Les fans ont rendu hommage à la star.

Adam Riches a écrit: «RIP Elsa Raven. Iconique pour avoir joué “Clocktower Lady” de Back To The Future parmi de nombreux autres rôles. “

Un autre a ajouté: «SAUVEZ LA TOUR DE L’HORLOGE! Une scène si courte mais mémorable, jouée par la talentueuse Elsa Raven, décédée aujourd’hui. Repose en paix Elsa.