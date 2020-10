Addison Timlin et Jeremy Allen White attendent le deuxième bébé! La star de Shameless et sa femme ont annoncé le prochain ajout à leur famille dimanche, partageant une photo d’un White souriant et d’un Timlin enceinte berçant son ventre et tenant sa fille Ezer Billie, qui aura 2 ans mardi. Dans une deuxième photo de 2019, le trio sourit sur ce qui était le jour du mariage chic et discret du couple.

“Eh bien, la différence par an fait la différence”, a écrit la future mère de 29 ans. “Joyeux anniversaire mon amour, j’aime notre petite famille grandissante plus que des mots.” Dans la section des commentaires, White a écrit: “J’adore mes bébés!” aux côtés des vœux de célébrités comme Rumer Willis, Jessica Szohr et Jenna Ushkowitz, qui ont commenté: “Addy !!!!!!! Félicitations !!! Nous vous aimons!” Emile Hirsch a ajouté: “Wow, vous êtes super!” tandis que Julie Gonzalo a sonné, “Awwww félicitations chérie !!”

L’actrice White and the Life Like s’est mariée en octobre 2019 au palais de justice de Beverly Hills, selon TMZ, un peu moins d’un an après avoir accueilli leur premier enfant. “Ezer Billie White. 10.20.2018. Bienvenue dans le monde bébé fille, il est devenu tellement plus lumineux”, a écrit Timlin à côté de la première photo de sa fille à l’époque.

En mai 2019, la future maman a écrit une note émouvante sur ce que devenir mère signifiait pour elle, révélant qu’elle voulait avoir des enfants depuis qu’elle était jeune. «Je pense que cela a dû être à cause de ma mère et de la façon dont elle m’aimait quand j’étais enfant», expliqua-t-elle, réfléchissant à son profond amour pour sa mère qu’elle n’était pas capable d’exprimer correctement lorsqu’elle était enfant. «Je pense que quelque part, j’ai dû décider que la seule façon pour moi de l’honorer de la façon dont mon cœur éclatait était de lui montrer un jour», continua-t-elle. “Avoir un jour un enfant à moi, et les aimer comme ma mère m’a montré comment.”

Appelant Ezer son rêve devenu réalité, Timlin a déclaré que sa fille “brillante et brillante et douce et féroce” était le “cadeau le plus profond et le plus humiliant” qu’elle aurait pu recevoir. “Merci Ezer de m’avoir trouvé, de m’avoir chuchoté tous les secrets du monde”, a conclu l’actrice en adressant un mot à sa fille. “Vous avez fait ma vie.”