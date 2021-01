je

n le dernier signe que le secteur des boissons à faible teneur en alcool et sans alcool continue de croître, une start-up de boissons à faible teneur en alcool cofondée par la star de Made in Chelsea, Spencer Matthews, a levé 7 millions de livres pour se développer dans le monde entier.

Clean Co, qui se présente comme ayant un positionnement «effronté-luxe» et veut lancer une «révolution de la consommation propre», utilise des méthodes de distillation traditionnelles pour créer des spiritueux à faible teneur en alcool – y compris le rhum et le gin avec 1,2% ABV.

La société a révélé qu’elle avait obtenu le financement d’investisseurs de premier plan, notamment Ursula Burns, membre du conseil d’administration d’Uber et ancienne directrice non exécutive du géant des boissons Diageo. D’autres incluent la société d’investissement de James Cox, co-fondateur de Simba Sleep, Stonebridge.

Matthews et le co-fondateur Justin Hicklin – un ancien directeur de la Gin Guild – ont lancé la start-up fin 2019 dans l’espoir de capitaliser sur les consommateurs soucieux de leur santé de plus en plus nombreux.

Depuis, ils ont vu environ 50000 clients et vendent via leur site Web et via des stocks à Sainsbury’s et Holland & Barrett.

La star de télé-réalité devenue entrepreneuse, sobre depuis 2018, a déclaré: «Personne ne se réveille en disant:« J’aimerais boire plus la nuit dernière ».

«N’importe qui peut avoir une bonne raison d’éviter ou de réduire sa consommation d’alcool. Après une année 2020 médiocre, beaucoup d’entre nous commenceront 2021 avec une tête endolorie, associée à une nouvelle résolution et à l’ambition de changer les habitudes destructrices.

«Nous voulons que plus de buveurs sachent qu’il y a des choix lorsqu’il s’agit de boire de l’alcool à forte ou faible teneur.

Dans un communiqué, Clean Co a déclaré que les nouveaux «fonds permettront également un investissement marketing« significatif »au Royaume-Uni pour accroître la notoriété de la marque».

L’entreprise vient de lancer ses premiers cocktails en conserve et sort une vodka plus tard cette année. Il prévoit également de dépenser les nouveaux liquidités pour la croissance au Royaume-Uni.

La société d’études de marché Kantar a récemment évalué le marché britannique des alcools faibles et sans alcool à 143 millions de livres sterling, avec des ventes en hausse de 17,2 millions de livres sterling au cours des 12 derniers mois. La plus forte augmentation a été constatée dans les spiritueux, qui ont augmenté de 112%.

Clean Co a déclaré avoir déjà vu une augmentation des ventes de 580% cette année à la suite de la tentative de consommateurs bloqués de janvier sec.

Cela vient après que les grands géants des boissons ont signalé une augmentation des ventes de bière sans alcool en 2020.

Heineken et Carlsberg ont tous deux créé des versions sans alcool de leurs étiquettes de bière phares, le belge AB InBev a promis que les produits à faible teneur en alcool et sans alcool représenteront 20% de son portefeuille de boissons d’ici 2025, et le géant des boissons Diageo a récemment lancé un produit sans alcool. version de Guinness en Grande-Bretagne et en Irlande.

Le brasseur danois Carlsberg – derrière les marques Tuborg et Kronenbourg – a enregistré une croissance de 29% de ses brasseries sans alcool au cours des trois mois précédant septembre, par rapport à la même période l’année dernière.

Le groupe a déclaré que la croissance était “soutenue par une attention croissante de la santé des consommateurs”, avec la plus forte croissance européenne observée en France, en Russie, en Ukraine et en Pologne.