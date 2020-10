Einride, la start-up suédoise de camionnage autonome, a dévoilé un nouveau type de véhicule que l’entreprise espère avoir sur la route pour livrer du fret à partir de 2021. Les véhicules, baptisés Autonomous Electric Transport (AET), se déclinaient en quatre variantes différentes. Et tout comme les prototypes précédents d’Einride, ils sont livrés sans volant, pédale, pare-brise et, en général, sans cabine du tout.

Depuis sa création en 2016, Einride commercialise des prototypes intéressants et accrocheurs. Producteur alimentaire suédois. Un an plus tard, la société a dévoilé le T-Log, conçu pour être plus puissant que son prédécesseur pour le travail (vous l’avez deviné) de transporter des tonnes de grumes géantes. Il dispose désormais d’un véhicule de nouvelle génération qu’il espère pouvoir mettre en production.

Einride s’est également engagé dans la partie la moins glamour du travail, qui consiste à tester, valider et obtenir l’approbation réglementaire pour ses véhicules, tous électriques et pouvant être contrôlés à distance par un opérateur humain, en plus de fonctionner de manière autonome sans intervention humaine. . L’entreprise n’a pas encore révélé ses plans de production et de fabrication.

Du point de vue du design, les véhicules AET sont presque identiques au prototype Pod d’Einride (anciennement T-Pod): des pods élégants, blancs, sans cabine avec des lignes douces et une sensation d’un autre monde. Le PDG d’Einride, Robert Falck, a déclaré que l’AET est plus aérodynamique que les itérations précédentes, ce qui aidera lorsque l’entreprise commencera à développer sa fabrication. «Lorsque vous clouez un dessin pour la première fois, pourquoi réinventer la roue?» Dit Falck.

Les nouveaux véhicules AET se déclinent en quatre niveaux. Les deux premiers – AET 1 et AET 2 – ont des vitesses de pointe de 30 km / h (18 mph), pèsent 26 tonnes, ont une charge utile de 16 tonnes et une autonomie de batterie de 130-180 km (80-110 miles). AET 3 et AET 4 ont un poids et une capacité de charge utile similaires, avec des vitesses de pointe de 45 km / h et 85 km / h, respectivement.

La principale différence entre les quatre variantes est leur domaine opérationnel ou les conditions dans lesquelles la voiture peut conduire de manière autonome. L’AET 1 est conçu pour fonctionner dans une barrière géographique, ou une zone géographique définie, tandis que l’AET 2 est autorisé à voyager à l’extérieur d’une barrière géographique en utilisant la téléopération. AET 3 est conçu pour les environnements ruraux et AET 4 pour la conduite sur autoroute. Ou comme le dit Falck:

Le Pod de nouvelle génération est un véhicule unique, mais fonctionne dans jusqu’à quatre domaines opérationnels différents (niveaux AET). Ainsi, par exemple, si un client commande un Pod avec la capacité AET 3, il peut fonctionner dans des installations fermées (AET 1 – Clôturé), sur des itinéraires de livraison à proximité (AET 2 – À proximité) et sur des routes secondaires entre des destinations 45 km / h (AET 3 – Rural). Chaque pod, quel que soit le niveau AET, est capable de conduire autonome SAE niveau 4 et peut être commandé à distance si nécessaire. En termes de fonctionnalités technologiques, chaque pod sera presque identique, avec des configurations matérielles et logicielles différentes en fonction à la fois des besoins uniques des clients et des demandes du domaine opérationnel. Cela signifie un groupe motopropulseur électrique, du matériel télématique propriétaire qui s’interface avec la plate-forme de mobilité de fret et du matériel d’entraînement autonome tel que le LIDAR, des caméras et des capteurs sur chaque pod.

Einride affirme que ses nouveaux véhicules «réduiront les coûts de transport jusqu’à 60% et les émissions de CO2 de 90%» – une affirmation audacieuse mais impossible à vérifier, étant donné que l’entreprise n’a pas encore une activité à grande échelle.

La vision d’Einride pour les transporteurs de fret sans cabine lui a permis de lever un montant modeste: 25 millions de dollars en 2019 et 10 millions de dollars supplémentaires plus tôt ce mois-ci auprès d’investisseurs existants. La société a récemment démontré comment un opérateur, travaillant essentiellement en tant que contrôleur de la circulation, peut contrôler plusieurs pods à la fois.

La société dit qu’elle utilise le logiciel de conduite autonome de Nvidia pour atteindre le niveau 4 (c’est-à-dire complètement sans conducteur dans certaines conditions). Les camions peuvent également être contrôlés par un opérateur distant situé à des centaines de kilomètres à l’aide de la technologie de téléopération de Phantom Auto. L’utilisation de cette technologie peut aider Einride à surmonter les obstacles posés par la conduite hors route.

La plupart des experts estiment que la première industrie touchée par la conduite autonome sera le secteur du camionnage. Quel meilleur cas d’utilisation de la technologie sans conducteur que le camionnage longue distance où la majeure partie de la conduite se limite à l’autoroute? Mais Einride a une vision plus audacieuse qui comprend le tout-terrain et le fret lourd.

Il ne fait aucun doute que l’image d’un camion sans cabine alimentera davantage les craintes selon lesquelles la technologie autonome entraînera d’énormes déplacements de main-d’œuvre – ou simplement des craintes quant à la sécurité d’un véhicule de la taille d’un camion-remorque sans conducteur humain. (Vous vous souvenez du film Logan?) Aux États-Unis, 4,4 millions d’emplois sont liés à la conduite automobile; Parmi ceux-ci, les emplois de camionnage représentent environ 2,5 millions. Une étude récente a révélé que les camions automatisés pourraient réduire la demande de chauffeurs de 50 à 70% aux États-Unis et en Europe d’ici 2030, 4,4 millions des 6,4 millions de chauffeurs professionnels sur les deux continents étant devenus obsolètes.