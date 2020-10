Les Cowboys de Dallas et les Cardinals de l’Arizona se sont affrontés lors du Monday Night Football lors du premier match depuis que Dak Prescott a subi une fracture à la cheville qui a mis fin à la saison. De nombreux fans s’attendaient à ce que l’équipe américaine connaisse le succès global avec le remplaçant Andy Dalton compte tenu du niveau de talent à l’attaque, en particulier avec le demi offensif Ezekiel Elliott en tête. Cependant, l’ancien choix de première ronde (2016) a eu beaucoup de mal lors de la défaite 38-10, perdant deux échappés et ne se précipitant que pour 49 verges.

Selon le compte Twitter My Sports Update, les deux échappés ont porté Elliott à cinq sur la saison (quatre perdus). Ce total en seulement six matchs correspond au nombre d’échappés de sa saison recrue et n’est qu’à un de son sommet en carrière de six en 2018. Lorsque les fans ont vu la statistique, ils ont immédiatement exprimé leur irritation. L’offensive dépendra d’Elliott pour jouer à un niveau All-Pro pendant que Prescott guérit, mais les échappés créeront un problème majeur.

Comment tu vas porter une équipe si tu ne peux pas porter une BALLE lmaoooo – Hjöker (@darkfalloutrain) 20 octobre 2020

“Les fans de cow-boys ont dit qu’il était le meilleur de la ligue”, a commenté un fan de football après avoir entendu parler des échappés perdus. Il est important pour Elliott de bien performer sur le terrain, et de nombreux fans ont exprimé leur confiance en sa capacité à le faire. D’autres, cependant, ont profité de l’occasion pour plaisanter sur le nombre d’échappés ce début de saison. Ils ont dit qu’Elliott ne se compare pas tout à fait à certains des autres grands dos de course de la NFL, tels que Derrick Henry des Titans du Tennessee.

Nah tu ne peux pas te plaindre qu’il a été génial cette année – jackho122 (@ JackHoo12839456) 20 octobre 2020

Mais pourtant il n’a pas tâtonné contre les Giants SMH – Luke Garrison (@SonicHockeyFan) 20 octobre 2020

Parlez de mauvais timing. Lorsque les fans de football ont vu qu’Elliott avait eu du mal avec les échappés au cours de la saison 2020, ils ont réagi en se plaignant du timing. Certains ont exprimé leur indignation face au fait qu’Elliott n’ait pas réussi à tâtonner lors de matchs critiques contre des adversaires de division, tandis que d’autres ont déclaré que le porteur de ballon leur faisait du mal de manière virtuelle. Ils ont attendu pendant de nombreuses années pour sélectionner Elliott dans le football fantastique, mais chaque échappé entraîne une pénalité de deux points.

Certains perdent la faim une fois payés et Zeke a été payé gros!

Il est trop tôt pour dire si Zeke l’a perdu, mais il n’a pas l’air bien … – Scott S (@scottsayswtf) 20 octobre 2020

Zeke a son argent, il navigue maintenant !!! Je ne peux pas dire que nous n’avons pas vu cela auparavant. – Randy Pogue (@ Bucko2440) 20 octobre 2020

Les luttes d’Elliott sont-elles basées sur un sentiment de complaisance? Certains fans ont exprimé cette opinion et ont souligné la prolongation de contrat massive du porteur de ballon qu’il a signée avant la saison 2019. Ils ont dit qu’Elliott “n’a plus à essayer” maintenant qu’il est un homme extrêmement riche avec un contrat garanti.

Échangez-le contre un choix parmi les 12 premiers et repêchez Etienne ou Najee Harris avec notre propre choix – Dylan Lowe (@dylnlowe) 20 octobre 2020

À tâtonner – Gohawksman12 (5-0) (@ gohawksman12) 20 octobre 2020

Les Cowboys viennent de payer Elliott il y a un an, mais certains fans demandent déjà à tourner la page. Beaucoup ont exprimé l’opinion qu’il était temps de passer à autre chose et de regarder vers l’avenir. Ils ont spécifiquement mentionné la sélection d’un jeune porteur de ballon talentueux hors des rangs universitaires lors du repêchage de la NFL 2021. De plus, ils ont dit que les Cowboys devraient expédier Elliott à une équipe en attente de remise en marche en échange d’au moins un choix de première ronde.

Hey! Ce ne sont pas des informations utiles !!! Parlons plutôt de la gravité des Giants de New York !! Lol 😂 – Jason Scharff, PhD (@scharff_jason) 20 octobre 2020

Daniel Jones n’aurait jamais – Kay (@Kayxooo) 20 octobre 2020

Certains fans des Dallas Cowboys se sont manifestement concentrés sur Elliott tout en exprimant leur irritation face à ses problèmes de tâtonnements. D’autres, cependant, voulaient viser une équipe différente. Beaucoup ont comparé le porteur de ballon aux joueurs des New York Giants, rivaux de la NFC Est. Ils ont exprimé l’opinion qu’Elliott est en difficulté, mais il est “toujours meilleur” que le quart-arrière de deuxième année Daniel Jones, ainsi que d’autres membres de l’équipe.

À ce stade, je suis excité quand il ne tâtonne pas – JHBooth (@booth_jh) 20 octobre 2020

Si tu te sens mal, souviens-toi simplement que tu as moins de tâtonnements que Zeke – Lilman445 (@ Lilman4451) 20 octobre 2020

Six matchs dans la saison, les fans des Cowboys ajustent leur état d’esprit. Ils croient toujours que l’équipe 2-4 peut participer aux séries éliminatoires, mais ils ont changé d’avis sur le talent d’Elliott. Maintenant, ils agissent comme des fans des Vikings du Minnesota 2009 et d’Adrian Peterson. Ils expriment leur enthousiasme lorsqu’un jeu ne se termine pas par un échappé, surtout en fin de match lorsque l’équipe doit marquer.

pic.twitter.com/gucXG1METw – fan de sports de Boston (2-3) (@ michaelgscott24) 20 octobre 2020

Douleur pic.twitter.com/fnI16yX7BX – ROT # 4Dak #PrayforDak (@ ROT1569) 20 octobre 2020

Est-il temps de se séparer d’Elliott malgré la prolongation massive du contrat? De nombreux fans de Cowboys ont exprimé cette opinion exacte sur Twitter après avoir entendu parler des problèmes de tâtonnements. Ils ont proclamé que le porteur de ballon n’avait «plus faim». Lorsque les fans des autres équipes ont vu le désespoir, ils se sont lancés dans la conversation avec des blagues sur Bill Belichick. L’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre vient de placer un porteur de ballon partant sur la réserve blessée et pourrait utiliser une autre option dans le champ arrière. Certains fans ont plaisanté en disant qu’il serait prêt à intervenir pour fournir une maison à Elliott.

