Un buste de Breonna Taylor a été vandalisé, brisé en morceaux, juste 2 semaines après son installation.

La statue ornait une zone du centre-ville d’Oakland, avec l’inscription «Dites son nom Breonna Taylor».

Les flics sont maintenant à la recherche des vandales / vandales. Comme il se trouve dans le centre-ville, il peut y avoir une vidéo de surveillance qui aide la police à trouver le coupable, mais jusqu’à présent, personne n’a été nommé suspect.

Le sculpteur, Leo Carson, a déclaré qu’il créait une page GoFundMe pour payer les réparations.

Décevant de voir la statue #BreonnaTaylor au centre-ville d’Oakland vandalisée. Il a été installé il y a seulement 2 semaines. @oaklandpoliceca est au courant et enquête. pic.twitter.com/0rNPiPLTSI – Dion Lim (@DionLimTV) 27 décembre 2020 @DionLimTV

Carson était furieux, disant … “Ce vandalisme est un acte d’agression raciste, et cela montre pourquoi la sculpture et l’art sont importants”, ajoutant: “J’ai fait cette sculpture pour soutenir le mouvement Black Lives Matter et pendant que je suis submergé de rage et la tristesse de leur acte lâche, leur vandalisme la rendra encore plus puissante. “

Comme vous le savez, personne n’a été inculpé pour la mort de Breonna et bien que le procureur général du Kentucky ait affirmé avoir soumis toutes les preuves au grand jury, ce n’est pas ce que les grands jurés ont dit. Ils n’ont jamais eu la possibilité d’inculper l’un des flics pour la mort de Breonna, et certains ont été scandalisés.