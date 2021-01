T

La stratégie de test de tests de masse dans les écoles pourrait augmenter les cas de virus, ont averti les experts.

Dans le BMJ, des universitaires, dont Jon Deeks, professeur de biostatistique à l’Université de Birmingham, ont déclaré que l’utilisation de tests pour gérer les épidémies en classe, sans isoler les contacts étroits, risque d’augmenter la propagation de la maladie.

Ils ont également déclaré que la stratégie était «contraire» aux directives scientifiques.

La stratégie de test verra le personnel des écoles secondaires et des collèges d’Angleterre offrir des tests hebdomadaires.

Et un programme de «tests en série» signifiera que les étudiants et le personnel seront testés s’ils entrent en contact avec un cas positif.

Cette approche, également connue sous le nom de «test de contact quotidien», permettra à ceux qui sont en contact étroit avec une personne qui a été testée positive de retourner à l’école ou au collège s’ils acceptent de se faire tester pendant sept jours après le dernier contact avec un cas positif et que le test est négatif.

Le professeur Deeks, qui est également responsable de la recherche pour la revue d’évaluation des tests Cochrane Covid-19 et d’autres experts, a également déclaré: «Les scientifiques craignent en particulier que les résultats négatifs d’Innova (tests à flux latéral) soient trop inexacts pour exclure Covid.»

Ils ont déclaré que les tests en série de contacts étroits «pourraient augmenter plutôt que réduire les cas de Covid dans les écoles»

En effet, «la possibilité que certains contacts étroits infectés soient testés négatifs et propagent le virus n’est pas négligeable».

Ce type de test de masse pourrait détecter certains cas pré-symptomatiques, mais «en manquera beaucoup» et «rassurera à tort ceux dont le test est négatif, s’ils ne sont pas correctement informés des limites du test», ont déclaré les auteurs.

Kits de test Covid-19 et EPI à l’Oasis Academy Coulsdon dans le sud de Londres

«L’isolement du domicile a un impact important sur les enfants, les familles et les enseignants», conclut l’article.

«Mais si les tests Innova dans les écoles risquent de propager la maladie plus largement, cela peut entraîner encore plus de perturbations dans l’éducation et mettre beaucoup plus de personnes en danger.»

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Environ une personne sur trois atteinte de coronavirus ne présente aucun symptôme, ce qui signifie qu’elle peut transmettre la maladie sans le savoir.

«Pour protéger la santé du personnel enseignant et des étudiants, nous mettons à la disposition des écoles et des collèges des tests de coronavirus à résultats rapides pour leur permettre de tester régulièrement le personnel et les étudiants.

«Nous examinons comment les modalités de test de contact quotidien et les tests répétés peuvent aider à trouver des personnes sans symptômes de coronavirus et à briser les chaînes de transmission.»