En 2005, Vince Vaughn et Owen Wilson ont joué dans la comédie notée R Wedding Crashers, qui a raconté l’histoire de deux amis qui se faufilaient dans les mariages à la recherche de stands d’un soir avec les participants. 15 ans plus tard, ils sont sur le point de se réunir pour une suite. Vaughn a récemment laissé tomber la nouvelle et a confirmé que lui et Wilson étaient en pourparlers pour revenir.

“Owen, moi et le réalisateur de Crashers discutons sérieusement pour la première fois [about] une suite de ce film », a déclaré Vaughn à Rachel Smith de Entertainment Tonight.« Il y a donc eu une idée qui est plutôt bonne. Nous en parlons donc au tout début. … C’était des films amusants à faire “, a-t-il déclaré à propos de Wedding Crashers, de M. et Mme Smith et de Zoolander.” C’est toujours amusant de faire rire les gens et d’aller travailler avec des gens qui sont drôles. “

Wedding Crashers se concentre sur Jeremy (Vaughn) et John (Wilson), deux médiateurs en divorce qui passent leur temps libre à organiser des réceptions de mariage. Ils ont de nombreuses histoires afin de tromper les participants et les hôtes. Cependant, leurs plans changent lorsque le secrétaire au Trésor William Cleary (Christopher Walken) annonce le mariage de sa fille. Les deux hommes écrasent l’événement très médiatisé et débarquent des invitations à la somptueuse demeure de Cleary. John tombe alors amoureux de la demoiselle d’honneur Claire Cleary (Rachel McAdams) tandis que Jeremy commence une relation avec Gloria Cleary (Isla Fisher).

Le casting comprend plusieurs grands noms dans des rôles clés, faisant de Wedding Crashers un véritable film d’ensemble. Jane Seymour jouait la femme de Cleary tandis que feu Ellen Albertini Dow jouait la grand-mère Mary Cleary. Wedding Crashers a également présenté un jeune Bradley Cooper avant qu’il ne devienne un nom familier, un rôle qui, selon Cooper, l’a aidé à créer A Star is Born.

“J’ai rencontré pour la première fois [chairman of Warner Bros. Pictures Group] Toby [Emmerich] Il y a 15 ans sur Wedding Crashers “, a déclaré Cooper lors des Producers Guild Awards en 2019.” 15 ans plus tard, je lui ai lancé le quatrième remake d’un film avec une actrice principale qui n’avait jamais joué dans un film et un réalisateur qui n’a jamais réalisé n’importe quoi. Mais il m’a fait confiance. “

Les critiques ont été positifs sur le film dans son ensemble en 2005, ce qui a abouti à un score de 76% sur Rotten Tomatoes. La critique de la BBC, Stella Papamichael, a déclaré que “des arrangements scandaleux et un dialogue impertinent maintiennent la fête et, même si elle chancelle de façon erratique jusqu’à sa conclusion, Wedding Crashers a toujours le cœur à la bonne place.” De même, d’autres critiques ont loué le “dialogue rapide” entre Wilson et Vaughn, ainsi que leur chimie lors de la transition de célibataires sauvages à des hommes à la recherche de vraies relations.