2020 a été l’année de ‘rona, mais 2021 pourrait être une autre année en proie à une nouvelle maladie qui est apparemment à venir … “super gonorrhée”, qui obtient une assistance COVID.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré au Sun qu’une souche mutante et plus puissante de la MST brûlante se propage dans le monde entier … en partie à cause de la pandémie, qui a amené plus de personnes sous médicaments et antibiotiques – et a limité leur accès aux soins de santé .

Le représentant de l’OMS a déclaré: “La surutilisation des antibiotiques dans la communauté peut alimenter l’émergence de la résistance aux antimicrobiens dans la gonorrhée. L’azithromycine – un antibiotique courant pour traiter les infections respiratoires – a été utilisée pour le traitement Covid-19 plus tôt dans l’épidémie.”

La “ super gonorrhée ” se propage comme une traînée de poudre grâce à COVID-19 https://t.co/GiJ3416DBU pic.twitter.com/LELn18j3Iz – ..com (@.) 23 décembre 2020 @.

C’est vrai … dans les premiers jours du virus, les médecins et les hôpitaux prescrivaient de l’azithromycine, pensant que cela pourrait aider à éviter les problèmes causés par COVID – mais le traitement a récemment été démystifié comme étant essentiellement inefficace.

Il y a plus cependant … le représentant de l’OMS poursuit en expliquant que les services contre les IST ont été sévèrement réduits en raison des fermetures et de tout … et à cause de cela, beaucoup de gens n’ont pas été diagnostiqués et traités, ce qui aurait pu conduire à la propagation de la super gonorrhée.

Les patients COVID devraient recevoir des antibiotiques car les co-infections bactériennes sont courantes. Faux! > 90% des patients COVID, même hospitalisés, n’ont PAS de co-infection bactérienne. Cette méta-analyse a étudié 3337 patients. Arrêtez cette azithromycine.https: //t.co/XFl75qfHRb – Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) 24 décembre 2020 @FaheemYounus

En conséquence … la forme régulière de gonorrhée que nous connaissons et aimons tous est devenue plus forte et plus résistante aux antibiotiques qui la tueraient normalement. Non seulement cela, mais l’avoir augmente vos chances de contracter le VIH d’au moins 5 fois … donc il y a des ramifications plus importantes.

Alors quelle est la solution ??? Quelques petites choses, selon les experts médicaux … de nouveaux traitements pour un, moins de prescription d’antibiotiques sauf si nécessaire, et peut-être plus de protection pendant les rapports sexuels.

Choisissez votre poison 🤷🏽‍♂️