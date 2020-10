Bethany Hamilton accueillera très bientôt un troisième enfant dans le monde. Sur Instagram, la surfeuse professionnelle de 30 ans a annoncé qu’elle était enceinte et attendait un bébé n ° 3 avec son mari Adam Dirks. Le couple a deux fils – Tobias, 5 ans, et Wesley, 2 ans.

La vidéo Instagram montre Hamilton et ses deux enfants dans l’océan dans leur maison de Kauai Hawaii. Elle tient son ventre enceinte sur une planche de surf. On la voit alors marcher avec ses enfants sur une bûche avec “Tobias”, “Wesley” et “?” écrit dessus. Dirks est ensuite vu avec Hamilton pendant que Tobias surfe dans l’océan.

Hamiton est une surfeuse accomplie, mais les fans la connaissent grâce à son attaque de requin en 2003 alors qu’elle n’avait que 13 ans. Hamilton a perdu son bras lorsqu’elle a été attaquée par un requin tigre alors qu’elle surfait avec un ami. Cependant, elle est revenue sur l’océan pour surfer moins d’un mois plus tard. En 2004, Hamiton a remporté le prix ESPY du meilleur athlète de retour. Elle a également reçu le prix Courage Teen Choice. Hamilton a été nominée pour un autre ESPY en 2016 – Meilleure athlète féminine handicapée. Cependant, Hamilton s’est retirée de la nomination et ESPN a retiré son nom de la page des électeurs.

“Bethany a exprimé à ESPN qu’elle appréciait la nomination mais qu’elle ne pensait pas qu’elle lui convenait, alors ESPN l’a retirée de la catégorie à sa demande”, a déclaré ESPN à E! Nouvelles à l’époque. Dans une interview avec NPR en 2019, Hamilton a expliqué en détail sa décision de retirer son nom de la nomination ESPY 2016.

“Je ne me sentais vraiment pas excitée de recevoir le prix”, a-t-elle déclaré. “Je ne me considère jamais comme handicapé. Je n’ai pas de place de parking pour handicapés [placard] dans ma voiture, et je pense que si je me voyais de cette façon, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Si seulement la catégorie avait été simplement “Meilleur athlète adaptatif”, j’aurais été heureux de la recevoir. “

Hamilton a également parlé d’être maman. «Après avoir épousé mon mari, nous nous sommes dit: ‘Eh bien, donnons cinq ans … et ensuite nous parlerons d’avoir une famille’ ‘, a-t-elle déclaré.[When] J’ai découvert que j’étais enceinte, je ne me sentais tout simplement pas prête pour ça, mais je savais que, par exemple, le plan de Dieu était meilleur que le mien. “