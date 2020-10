J

Eremy Corbyn est «l’homme d’hier, il est absolument hors de propos», a déclaré la députée juive Dame Margaret Hodge quelques minutes avant que l’ancien dirigeant ne soit suspendu du Parti travailliste.

La bombe contre l’ailier gauche est une part symbolique de justice pour les victimes juives du scandale antisémitique du Labour.

Mais le parti a beaucoup plus à faire pour se débarrasser des antisémites dont les opinions sont l’une des formes de racisme les plus anciennes et insidieuses.

M. Corbyn conteste sa suspension et affirme avoir une politique de «tolérance zéro» envers le racisme.

Mais il est indéniable que sous sa direction, les négateurs de l’holocauste et les théoriciens du complot ont afflué vers le parti.

(

Jeremy Corbyn chez lui aujourd’hui

/ PA)

Et le rapport de surveillance de l’égalité publié ce matin montre que le parti a besoin d’une refonte culturelle globale pour éradiquer le fléau de l’antisémitisme.

Sir Keir saura que simplement parce qu’il a suspendu l’homme qui a présidé ce scandale, c’est loin d’être terminé.

Il suffit de regarder l’effusion de soutien à M. Corbyn sur les réseaux sociaux, les cris de «chasse aux sorcières» et une «piqûre» du «lobby sioniste».

L’antisémitisme est la plus ancienne théorie du complot et elle ne mène nulle part.

La pandémie de coronavirus nous a montré à quel point les théories du complot peuvent être persistantes à l’ère numérique.

Avec son action impitoyable ce matin, Sir Keir a montré qu’il tenait sérieusement à éradiquer le racisme.

L’aile modérée du parti travailliste sera ravie, beaucoup critiquaient ouvertement le leadership de M. Corbyn.

La suspension rapide de M. Corbyn fait écho à la purge menée par Neil Kinnock contre la tendance militante dans les années 1980.

(

Jeremy Corbyn a été suspendu du Parti travailliste

/ PA)

Tous les regards seront tournés vers les députés Momentum qui ont remporté leurs sièges grâce au mouvement populaire de gauche.

Vont-ils agir en solidarité avec leur ancien chef? M. Corbyn et ses partisans formeront-ils un nouveau parti?

Peu probable – mais des choses plus étranges se sont produites ces dernières années à Westminster.

De même, le puissant patron d’Unite et allié de Corbyn, Len McCluskey, réduira-t-il encore plus le financement du Parti travailliste?

Fondamentalement, l’action d’aujourd’hui montre que Sir Keir croit sincèrement que l’antisémitisme est un problème énorme, sinon il n’aurait pas risqué d’agir.

Il a, cependant, créé un précédent et devrait suspendre les députés modérés lorsqu’ils se retireront.

Aujourd’hui était le premier test majeur du leadership de Sir Keir et la première véritable étape pour ramener le Parti travailliste dans le courant dominant.

Les députés conservateurs commenceront à craindre que le parti ne redevienne une véritable menace.

Mais aujourd’hui, il ne devrait pas être question de M. Corbyn, de Sir Keir ou de l’avenir du parti travailliste.

Aujourd’hui, il faudrait rendre hommage aux victimes qui se sont battues pendant cette terrible période de l’histoire politique.

Les femmes parlementaires juives ont chassé les travaillistes, les travailleuses du parti qui ont fait des dénonciateurs et les membres ordinaires du parti qui ont été quotidiennement confrontés au racisme et même aux menaces de mort simplement parce qu’ils étaient juifs.

Comme l’a dit Dame Margaret: «C’était une période très solitaire pour ceux d’entre nous qui faisaient partie du parti et qui luttions contre ce fléau. Je me réveillais souvent le matin et je pensais, mon Dieu, est-ce que je peux vraiment continuer?

L’ancienne députée travailliste juive Ruth Smeeth a ajouté: «Les dommages qu’ils ont causés à tant d’entre nous, c’est incalculable.»

Toute cette triste saga a endommagé des vies, causé de la douleur et contraint les gens à quitter leur emploi.