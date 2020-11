L’a-t-il avoué?, Danna Paola parle de Sebastián Yatra et de sa mauvaise renommée | Réforme

Bad Fame? Cela importe peu à la belle chanteuse Danna Paola, qui se moque des rumeurs et finit même par devenir une source d’inspiration précieuse pour ses chansons; c’est le cas de ce succès et de l’une des rumeurs les plus connues sur la romance du chanteur: Sebastián Yatra.

Danna Paola et Sebastian Yatra ils ont rejoint leurs talents pour les Kid’s Choice Awards, où les interprètes de No Dances Alone partageaient la scène et ne donnaient pas seulement de quoi en parler; mais aussi à cause du changement radical dans les paroles de Bad Fame que Danna a fait et l’ex de Tini Stoessel a beaucoup à voir avec ça.

Ceux qui ont prêté attention à la présentation de la belle chanteuse sur la scène des Kid’s Choice Awards pourraient se rendre compte qu’en mentionnant les noms de certains célèbres Danna Paola dit toujours «non», lorsqu’il commente s’il a été avec eux; et à cette occasion, en mentionnant Sebastián Yatra, il a dit: Peut-être.

Que si je suis allé avec Maluma, non; Ils disent que Yatra et Ozuna, non; Je dors seul dans mon lit, dit les paroles originales de Bad Fame.

Beaucoup disent que Danna Paola a fait ce changement pour donner un indice qu’il y avait vraiment quelque chose avec l’ancien Tini Stoessel, ou qu’il y en a toujours.

Que si je suis allé avec Maluma, non; ils disent que Yatra et Ozuna … peut-être (peut-être); Je dors seule dans mon lit, chante l’interprète.

Beaucoup disent que l’ancienne actrice Elite était la troisième en lice entre Sebastian Yatra et Tini Stoessel, une relation pleine de beaux détails, de partage de beaux moments et de soutien commun; les retrouvailles du couple étaient vraiment célébrées par leurs adeptes et ils ont adoré leur histoire d’amour. Mais il a été soudainement annoncé que la relation entre les deux chanteurs était terminée.

La spéculation selon laquelle Sebastián Yatra avait une relation avec Danna Paola n’a pas attendu et ils ont été renforcés lorsqu’une fois, Tini Stoessel a parlé de la “Notoriété“dans les réseaux sociaux.

Maintenant je comprends sa mauvaise réputation … mais celui qui le fait tôt ou tard le paie # Ça fait mal, a écrit Tini Stoessel sur les réseaux sociaux.

Danna Paola a été interrogée sur ce qu’elle pense de la chanteuse argentine et qui a donné vie à Lu en Élite Elle a été très respectueuse dans ses paroles, soulignant qu’ils ne sont pas amis, mais simplement parce que ce sont des femmes, elle doit la respecter.

Je la respecte beaucoup, j’aime sa musique. Je crois que nous sommes à un point où nous devons nous respecter les uns les autres, même si je ne la connais pas personnellement ou si elle n’est pas mon amie, il y a un respect pour le simple fait d’être une femme, a-t-elle partagé pour Suelta la Sopa.

Même si les rumeurs selon lesquelles il y avait quelque chose entre Danna Paola et Sebastián Yatra étaient plus fortes, les chanteurs ne l’ont jamais confirmé; L’interprète de Sodio a même souligné à plusieurs reprises qu’elle était célibataire et que les médias adoraient inventer des couples pour elle.

Il y a des mois, il a même été géré Danna Paola eu une relation libre avec l’un de ses compagnons d’élite; mais certainement, la relation que ses disciples les plus fervents n’oublieront jamais était celle qu’il avait avec Eleazar Gómez.

Danna Paola et Eleazar étaient les protagonistes de la Telenovela Atrévete a Soñar; même dans lequel ils ont partagé des crédits avec la belle Violeta Isfel; Cependant, quelque chose qui attire énormément l’attention est que Danna était de plusieurs années plus jeune que ses pairs, même ainsi, elle a commencé une relation avec Gómez.

Ils affirment que cet acteur a profité de Danna Paola et l’a traitée assez mal; quelque chose qui devient aujourd’hui plus évident à travers certaines vidéos sur les réseaux sociaux.

Eleazar Gómez est devenu une tendance aujourd’hui pour violer son partenaire actuel et a même été arrêté; C’est pour cette raison que les antécédents de sa relation avec Danna Paola ont émergé; Est-ce pour cela que l’interprète préfère ne rien avoir de formel?