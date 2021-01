La taille micro d’Ana Cheri choque ses fans avec un maillot de bain! | Instagram

Le modèle d’origine américaine Ana Cheri a laissé ses fans encore plus amoureux de ses charmes grâce au partage d’une image dans laquelle il porte un petit et curieux Maillot de bainCe modèle est en deux pièces et de couleur noire qui marque assez bien son corps galbé.

Connue pour ses posts Instagram obsédants Ana Cheri Le joueur de 34 ans est rapidement devenu une célébrité sur les réseaux sociaux à l’instar d’autres mannequins d’envergure internationale, tels que Demi Rose, Anastasia Kvikto et Daniella Chávez, les quatre résident actuellement aux États-Unis où apparemment le marché des ces modèles sont assez larges et ce n’est qu’une belle coïncidence.

Chacune de ces stars des médias sociaux est captivante à sa manière, il n’y a pas tellement de similitudes physiques entre elles, même si l’on pourrait dire d’une exception entre Anastasia Kvikto et Demi Rose, il serait difficile de choisir l’une d’entre elles car elles sont toutes extrêmement beau et frappant à regarder.

Quant à la jolie Ana Cheri Qui est aussi une excellente femme d’affaires, youtubeuse, influenceuse et coach de fitness a réussi à attirer l’attention grâce à ce qu’on pourrait dire est son business rond, car tout tourne autour du fitness, le mannequin a une ligne de sportswear, des produits Dans le domaine des protéines, dans une partie de ses vidéos YouTube, nous la trouvons partager des routines d’exercices et faire la promotion de marques sur Instagram qui sont liées à tout ce qui est possible de sport et de fitness.

Bien sûr, il choisit parfois de montrer les résultats de la salle de sport avec des maillots de bain volumineux qui laissent parfois très peu de place à l’imagination, comme le plus récent qu’il a partagé dans lequel il apparaît vêtu d’un taille des plus petits.

Dans l’image que le modèle de maillot de bain avait apparemment déjà partagée à une certaine occasion, elle a révélé ses beaux charmes, avec de fines bandes, c’est ainsi que le modèle atteint à peine pour se couvrir, en haut il a des détails métalliques et une ceinture à la taille qui vous fait rediriger immédiatement votre regard vers lui.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Bonjour gars!! J’ai finalement créé un compte de sauvegarde. Vous trouverez plus de moi dans @moreanacheri, suivez-moi si vous m’aimez. “, A écrit Ana Cheri.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

De ce que vous pouvez voir Ana Cheri Il a décidé de créer un compte de sauvegarde, peut-être dans le cas où Instagram déciderait de supprimer certaines de ses photos comme il l’a fait précédemment ou a simplement d’autres objectifs qu’il n’a pas partagés avec ses admirateurs, jusqu’à présent, il en a déjà plus de cent mille abonnés sur votre autre compte.

Je n’ai jamais cliqué sur suivre si vite “,” suivi !!!! Et cela doit devenir un dessin de mode! »,« Je veux un maillot de bain c’est beau », ont écrit certains fans.

Ana Cheri a rapidement réussi à gagner l’affection des internautes non seulement pour les formidables publications qu’elle a faites au fil des ans, mais aussi pour les conseils qu’elle partage habituellement sur ses réseaux sociaux, tous les coachs ne révèlent pas ses secrets juste parce que, oui, le Le mannequin américain se soucie non seulement de sa santé mais aussi de celle de ses adeptes, elle partage généralement des conseils en matière de régime ou d’exercice.

Grâce à son dévouement et à son travail constant, chaque jour où Ana Cheri devient plus populaire, reconnue et surtout aimée par ses fans, elle a sans aucun doute très bien fait pendant le temps où elle est devenue une influenceuse et le temps où Cela continuera à être, ce que nous espérons être beaucoup.

Lisez aussi: De la baignoire, Ana Cheri laisse tout le monde choqué!