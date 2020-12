R

La taxe de séjour d’ishi Sunak mettra en péril près d’un quart de milliard de livres d’achats de Noël dans les magasins londoniens chaque année, peut-on révéler.

La chancelière envisage de supprimer le duty free pour les touristes non européens à partir du 1er janvier, ce qui rendra leurs achats 20% plus chers.

Les détaillants, les entreprises de produits de luxe et les industries touristiques ont averti que cette décision inciterait les touristes à se rendre à Paris et à Milan au lieu de Londres.

Le Trésor a minimisé à plusieurs reprises l’impact, mais les chiffres compilés pour le spectacle Evening Standard de l’année dernière à Londres, les ventes hors taxes en décembre se sont élevés à 213 millions de livres sterling.

Les données des six dernières années montrent qu’il s’élevait à plus d’un milliard de livres sterling. Les chiffres montrent également à quel point les acheteurs hors taxes sont sensibles aux prix. Cette année, la frénésie des dépenses festives a été anéantie par les restrictions de niveau 4, mais on aurait pu s’attendre à ce qu’elle revienne à des niveaux normaux dans les années à venir.

En 2016, l’année où la livre a chuté après le référendum sur le Brexit, les ventes hors taxes de décembre ont grimpé de 33 millions de livres sterling à 187 millions de livres sterling alors que les touristes affluaient au Royaume-Uni pour des affaires liées aux devises.

Doug McWilliams, du groupe de réflexion économique CEBR, qui a cherché à convaincre le Trésor de ne pas supprimer la franchise de droits, a déclaré: «Ce sont des dépenses extrêmement déterminées par les prix.

en relation

«Les acheteurs sont venus et ont dépensé plus lorsque la livre a dévalué. Ils iront de nouveau ailleurs quand nous le rendrons 20% plus cher. »

Le Trésor dit qu’il économisera plus de 500 millions de livres sterling grâce à cette décision, mais l’analyse du CEBR a montré que, compte tenu de l’impact plus large des dépenses touristiques sur les hôtels, les voyages et les attractions, cela coûtera en fait plus de 3 milliards de livres aux contribuables.

M. McWilliams a déclaré: «Nous avons présenté nos conclusions au Trésor, mais ils étaient totalement convaincus qu’ils avaient raison et nous ne l’étions pas. C’était très décevant et montrait un manque total de compréhension au sein du gouvernement.

Il a déclaré que le centre commercial Bicester Village figurait parmi les principales destinations touristiques. «Ces gens adorent faire du shopping et si c’est moins cher ailleurs, c’est là qu’ils le feront.»

Les chiffres du CEBR indiquent que jusqu’à 40 000 emplois pourraient être perdus de Londres à Édimbourg à mesure que les entreprises réduisent leurs activités.