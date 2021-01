T

La taxe sur les tampons a été abolie car la TVA sur les produits sanitaires pour femmes a été réduite à zéro.

Le chancelier Rishi Sunak s’était engagé à mettre fin à la taxe largement impopulaire sur les tampons et serviettes dans le budget de mars.

La législation de l’UE avait empêché les États membres de réduire le taux en dessous de 5 pour cent, ce qui signifiait que les produits d’époque étaient traités comme des articles de luxe et non comme des articles essentiels.

Mais la TVA à taux zéro sur les produits de la période a commencé le 1er janvier, premier jour où les lois ne s’appliquent plus au Royaume-Uni.

M. Sunak a déclaré: «Je suis fier que nous tenions aujourd’hui notre promesse de supprimer la taxe sur les tampons. Les produits sanitaires sont essentiels, il est donc juste que nous ne facturions pas de TVA.

«Nous avons déjà déployé des produits sanitaires gratuits dans les écoles, les collèges et les hôpitaux et cet engagement nous rapproche encore plus de les rendre disponibles et abordables pour toutes les femmes.»

Laura Coryton, qui a lancé la campagne Stop Taxing Periods en mai 2014 alors qu’elle était étudiante chez Goldsmiths, a déclaré: «C’est un jour de fête aujourd’hui, mais il est tout simplement frustrant que la taxe sur les tampons soit utilisée comme un football politique en termes de Brexit. . »

S’exprimant lors du débat sur le Brexit de mercredi, Sir Bernard Jenkin, président conservateur du comité restreint de liaison des Communes, a soulevé la question et a déclaré: «Je pense que nous avons un débat sur un verre à moitié plein ou à moitié vide.

“Mais je pense qu’il vaut la peine de se rappeler que nous pourrons faire des choses comme abolir la taxe sur les tampons, dont tant d’honorables dames d’en face ont dénoncé le gouvernement, uniquement parce que nous quittons l’UE.”

Le Trésor avait précédemment estimé que cette décision permettrait à la femme moyenne d’économiser près de 40 £ au cours de sa vie, avec une réduction de 7 pence sur un paquet de 20 tampons et 5 p sur 12 serviettes.

Felicia Willow, directrice générale de l’association caritative pour les droits des femmes, la Fawcett Society, a déclaré: «Nous saluons chaleureusement la suppression de la TVA sur tous les produits sanitaires à partir du 1er janvier 2021 et félicitons le gouvernement d’avoir pris cette mesure positive.

«Cela a été un long chemin pour atteindre ce point, mais enfin la taxe sexiste qui a vu les produits sanitaires classés comme non essentiels, les articles de luxe peut être consignée dans les livres d’histoire.