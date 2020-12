B

ritain est prêt pour plus d’inondations et de vents violents aujourd’hui après que la tempête Bella a frappé le Royaume-Uni avec des rafales de 100 mph et de fortes pluies.

Des avertissements météorologiques sont en place dans la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles, la deuxième tempête nommée de la saison 2020/21 devant continuer à frapper le Royaume-Uni avec des averses et des vents allant jusqu’à 80 mph.

Les avertissements comprennent deux avis d’inondation «menace de mort» pour le site de Cogenhoe Mill Caravan près de Northampton et sur la rivière Nene près du parc de vacances Billing Aquadrome, où des centaines de personnes ont été évacuées la veille de Noël.

88 autres avertissements d’inondation ont été émis en Angleterre, alors qu’il y en a six au Pays de Galles et 12 en Écosse.

Le Met Office a également émis des alertes au vent, avec un avertissement orange en place pour les communautés de Cornwall à Kent, où les résidents ont été informés de s’attendre à des dommages aux bâtiments et à la possibilité de faire voler des débris dans des conditions orageuses.

Il y a d’autres avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie en place en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande du Nord et dans le nord de l’Écosse, indiquant que des vents de 60 mph sont probables à travers le pays.

Le sud du Pays de Galles et la côte sud de l’Angleterre pourraient voir des vents allant jusqu’à 70 mph et des zones côtières exposées jusqu’à 80 mph.

Les avertissements surviennent après un temps orageux samedi soir et dimanche matin, lorsque des vents de 106 mph ont été enregistrés à The Needles sur l’île de Wight.

Il fait suite à des jours de fortes pluies dans certaines parties du sud et de l’est de l’Angleterre, qui ont poussé plus de 1300 maisons près de Bedford à être évacuées à Noël.

Une famille a raconté avoir dû abandonner sa dinde de Noël et se contenter de sandwiches à la dinde dans un hôtel le jour de Noël après que la police leur ait dit de quitter leur domicile tard le 24 décembre.

Dans le Northamptonshire, le groupe de recherche et de sauvetage volontaires a déclaré que 250 personnes avaient été secourues et évacuées de l’Aquadrome la veille de Noël.

Parmi les personnes sauvées, il y avait trois adultes d’une voiture partiellement submergée dans un fossé et une nouvelle mère et un jeune bébé.

Des défenses contre les inondations ont également été mises en place à St Neots, dans le Cambridgeshire, avant la tempête nocturne, et des pompes supplémentaires ont été déployées dans les zones de Welches Dam et de Soham Lodge.

Dimanche, alors que la tempête se poursuivait, Southeastern Railway a signalé que plusieurs lignes subissaient des perturbations en raison de la chute d’arbres sur les voies.

La ligne de Gillingham à Rainham a été bloquée dans les deux sens ce matin après qu’un trampoline a soufflé sur la piste.

“Le personnel est sur place et travaille pour le déplacer hors de la ligne”, a tweeté Southeastern Railway.

Samedi soir, une rafale de 83 mph a été enregistrée à Aberdaron dans le nord du Pays de Galles, tandis que des rafales atteignant 79 mph ont frappé l’île de Portland dans le Dorset aux premières heures de dimanche. Ailleurs, des vents allant jusqu’à 72 mph ont été enregistrés sur Mumbles Head, sur Swansea Bay et 74 mph sur Mount Batten, près de Plymouth, Devon.

(

Les gens marchent sur la Grande Muraille Sud à Dublin alors que le vent se lève à l’approche de la tempête Bella

/ PA)

Pendant ce temps, l’Écosse, l’Irlande du Nord, le nord du Pays de Galles et certaines parties du nord de l’Angleterre sont également soumis à un avertissement jaune pour la neige et la glace de dimanche soir à lundi, avec une bande de pluie, du grésil et des prévisions de neige et des accumulations de 1 à 3 cm sont possibles.

Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a exhorté les gens à vérifier les conseils du gouvernement, tels que ceux de l’Agence pour l’environnement, qui ont demandé aux gens de s’éloigner des «rivières gonflées et des terres inondées».

Inondations au Royaume-Uni: décembre 2020

Un panneau d’avertissement d’inondation à l’entrée d’un parking inondé à côté de l’abbaye de Tewkesbury

Pennsylvanie

La circulation sur la route à deux voies A40 à Highnam à Gloucester, qui est presque impraticable, car des dizaines d’avertissements d’inondation étaient en place mercredi soir après de fortes pluies sur l’Angleterre et le Pays de Galles affectant le trafic.

Pennsylvanie

Des équipements de jeux pour enfants sortent des eaux de crue entourant l’abbaye de Tewkesbury

Pennsylvanie

Le contournement A40 Golden Valley entre Cheltenham et Gloucester en direction ouest, fermé en raison d’inondations

Pennsylvanie

L’équipement de jeux pour enfants sort des eaux de crue entourant l’abbaye de Tewkesbury,

Pennsylvanie

Inondations dans le Gloucestershire

Pennsylvanie

L’A435 à Bishops Cleeve dont l’accès est limité en raison des inondations

Pennsylvanie

Des défenses contre les inondations ont été installées à Ironbridge, dans le Shropshire, avant la tempête Bella

Pennsylvanie

Inondations à la maison de Peter Lloyd à Peterborough, Cambridgeshire après de fortes pluies pendant la nuit

Pennsylvanie

Crue autour de l’abbaye de Tewkesbury

Pennsylvanie

Les oiseaux se reposent sur une clôture dans un parking inondé à côté de l’abbaye de Tewkesbury

Pennsylvanie

Inondations sur la route B645 à Stonely, Camridgeshire

@ roadpoliceBCH / PA

Inondations à la maison de Peter Lloyd à Peterborough, Cambridgeshire après de fortes pluies pendant la nuit

Pennsylvanie

Une déclaration sur leur site Web a déclaré: “Il est souvent plus profond qu’il n’y paraît et seulement 30 cm d’eau courante suffisent pour faire flotter votre voiture.”

En plus des conditions orageuses, les températures resteront glaciales dans certaines régions jusqu’à la semaine prochaine, ce qui amènera les professionnels de la santé à offrir des conseils sur la façon de rester en sécurité par temps plus froid.

Le Dr Ishani Kar-Purkayastha, consultant en santé publique à Public Health England a déclaré: «Chauffez votre maison à au moins 18 ° C si vous le pouvez, en particulier si vous avez une mobilité réduite, avez 65 ans et plus ou souffrez d’un problème de santé tel que le cœur ou les poumons. maladie.”

Reportage supplémentaire de PA Media.