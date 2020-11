Tension dans “aujourd’hui” Galilea Montijo serait testée positive pour Albertano | Instagram

Être Albertano Le coupable? L’acteur et le comédien sont allés à l’émission “Hoy” où, après sa visite, les alarmes se sont déclenchées en raison de soupçons que Galilea Montijo pourrait être infectée.

Le programme “Aujourd’hui“Elle vit des moments difficiles car en plus des éventualités qui se sont produites ces derniers jours lorsqu’elle a perdu sa productrice Magda Rodríguez, qui était en charge de l’émission, maintenant Galilea Montijo est elle-même soumise à un test pour déterminer si elle était infectée par Covid-19.

Selon le comédien, Ariel Miramontes aurait été testé positif après avoir visité les forums de l’émission du matin.

Le célèbre comédien était l’un des invités vedettes au forum de l’émission télévisée vendredi dernier lorsqu’ils ont tous assisté à l’émission de “Hoy” déguisé pour la célébration de Halloween.

Cependant, la rencontre dans le forum aurait pu avoir des conséquences puisque “Albertano” a été testé positif et maintenant Galilea Montijo a décidé de prendre le risque et de déterminer s’il est également porteur de la souche de ce puissant virus.

Il est à noter qu’il y a l’antécédent d’Andrea Legarreta, l’hôte de Hoy, qui a été absent pendant plusieurs mois du programme après avoir présenté les symptômes du virus qui l’a maintenue hospitalisée, le diagnostic indiquait une image délicate de pneumonie.

Pour cette raison, la présentatrice a récemment décidé de sortir de ses doutes une fois pour toutes et de subir le test inconfortable qui déterminera si ses soupçons sont vrais.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

C’est à travers ses histoires que Montijo a partagé le moment où il a subi le test inconfortable pour écarter la possibilité de contagion.

À travers les images de la vidéo, vous pouvez voir le moment de tension que le modèle a également connu pendant qu’il effectuait la procédure pour détecter la présence du virus mortel.

Pendant la vidéo, il y avait un message écrit par le Guadalajara dans lequel il étendait la recommandation de certains laboratoires, venus effectuer les tests, il partageait donc également un code avec ses followers avec lequel ils pouvaient obtenir une réduction.

Avec le code Galilea 10, ils leur accordent une remise supplémentaire de 10%, a déclaré le chauffeur extraverti qui a également averti ses fans de faire attention à ne pas tomber entre les mains de charlatans.

Ce serait l’une des raisons pour lesquelles l’une des présentatrices avec le plus de temps dans l’émission n’a pas pu assister à l’hommage qui a été rendu à sa grande amie, collègue et responsable de l’émission “Hoy”, Magda Rodríguez à qui le passé Lundi 1er novembre, un hommage lui a été rendu dans la transmission.

Entre les larmes et la voix brisée Galilea Montijo accompagnée d’anecdotes et de moments qu’il a vécus avec le producteur et tout le personnel, avec qui il a souligné qu’il y a tellement d’heures qu’ils passent à vivre ensemble qu’ils sont tous devenus une grande famille et aujourd’hui, le chef principal, celui qui était comme la mère du programme est parti.

Vous pouvez aussi lire Avec des larmes Paul Stanley et Galilea parlent de Magda Rodríguez

Galilea a décrit comment elle s’est sentie si identifiée à Magda Rodríguez, sa joie de vivre, ils aimaient tous les deux les fêtes, le dévouement à leur travail.