La duchesse de Sussex soutiendra que le Mail on Sunday n’a «aucune perspective» de défendre sa revendication de confidentialité suite à la publication d’une lettre à son ancien père, dans sa tentative de faire trancher son cas sans procès devant la Haute Cour.

Meghan, 39 ans, poursuit Associated Newspapers Limited (ANL), éditeur du Mail on Sunday et MailOnline, pour un article reproduisant des parties de la lettre manuscrite envoyée à son père, Thomas Markle.

La lettre avait été envoyée par la duchesse peu de temps après son mariage avec le prince Harry en 2018.

Meghan réclame des dommages et intérêts pour utilisation abusive présumée d’informations privées, violation du droit d’auteur et violation de la loi sur la protection des données sur cinq articles, publiés en février 2019, qui comprenaient des extraits de la lettre «privée et confidentielle» à son père.

Lors d’une audience à distance devant la Haute Cour à partir de mardi, ses avocats demanderont un «jugement sommaire» de sa plainte pour utilisation abusive d’informations privées et violation présumée du droit d’auteur – une étape juridique qui verrait ces parties de l’affaire résolues sans procès.

Le procès complet de la plainte de la duchesse devait être entendu à la Haute Cour ce mois-ci, mais l’année dernière, l’affaire a été ajournée à l’automne 2021 pour une raison «confidentielle».

Sa demande n’a pas été contestée par l’ANL, mais les avocats de l’éditeur ont demandé au juge d’examiner la situation de M. Markle, affirmant qu’il était «âgé et malade» et qu’il souhaitait et entendait témoigner au procès.

Dans une déclaration de témoin précédemment devant le tribunal, la directrice juridique de la rédaction du groupe ANL, Liz Hartley, a déclaré qu’elle avait parlé à M. Markle qui lui avait dit: «Je suis réaliste et je pourrais mourir demain. Plus tôt cette affaire se déroulera, mieux ce sera. “

Cependant, dans une décision rendue en novembre, le juge Warby a déclaré que «les pensées et les sentiments» de M. Markle au sujet de la lettre étaient «un aspect relativement mineur de l’affaire dans son ensemble».

L’affaire très médiatisée – l’une des nombreuses intentées récemment par le duc et la duchesse de Sussex contre des organisations de médias – a été déposée par les avocats de Meghan en septembre 2019.

La procédure a déjà généré un certain nombre d’escarmouches préalables au procès et comportait de multiples demandes et demandes reconventionnelles formulées dans des documents judiciaires.

Les allégations dans le cas original de la duchesse, selon lesquelles ANL a délibérément «attisé» des problèmes entre Meghan et son père et avait un «programme» de publication d’histoires intrusives ou offensantes à son sujet, ont été supprimées comme «non pertinentes» en mai dernier.

L’affaire très médiatisée est l’une des nombreuses portées récemment par le duc et la duchesse de Sussex contre des organisations de médias

L’offre de l’éditeur de nommer cinq des amis de Meghan qui ont accordé une interview anonyme au magazine People – qui, selon ANL, a mis la lettre à son père dans le domaine public – a été rejetée en août dernier.

Mais le Mail on Sunday a reçu l’autorisation d’un juge en septembre de s’appuyer pour sa défense sur une biographie non autorisée du duc et de la duchesse de Sussex, Finding Freedom d’Omid Scobie et Carolyn Durand.

Dans sa défense modifiée, déposée peu de temps après cette décision, l’ANL a affirmé que la duchesse avait «compromis» toute attente de confidentialité en ce qui concerne la lettre en autorisant la publication de détails sur sa vie privée dans la biographie.

Mais les avocats de Meghan ont déclaré qu’elle avait simplement indiqué à quelqu’un qu’elle savait avoir été approché par les auteurs que la «vraie position» pouvait être «communiquée aux auteurs pour éviter toute autre fausse déclaration».

L’audience à distance devant le juge Warby, qui devrait durer deux jours, commence mardi à 10h30.