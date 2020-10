Alors que The Voice a été contraint de suivre la voie «à domicile» vers la fin de la saison 18 en raison de la pandémie de coronavirus, les entraîneurs – Blake Shelton, Gwen Stefani, Kelly Clarkson et John Legend – sont de retour dans le studio de The Voice pour les aveugles. auditions (soyez assuré que le spectacle prend les précautions de sécurité nécessaires pour garder les entraîneurs, les concurrents et l’équipage en bonne santé). Bien sûr, comme ils peuvent se rencontrer en personne, mais avec un peu de distance entre eux, les entraîneurs profitent du fait qu’ils peuvent plaisanter les uns avec les autres. Dans l’épisode de mardi soir, Shelton, le champion en titre du coach vocal, a même poussé les choses encore plus loin en se déguisant en roi. Comme vous vous en doutiez, les fans se sont rapidement tournés vers les réseaux sociaux pour peser sur le nouveau look de “King” Shelton.

Le compte Twitter officiel de The Voice a partagé un extrait des coulisses de Clarkson, Legend et Stefani expliquant comment ils veulent récupérer le trophée de Shelton après la victoire de l’un des concurrents de son équipe, Todd Tilghman. La légende a déclaré: “J’ai l’impression qu’il a eu quelques années à ne pas gagner et cela l’a peut-être un peu humilié.” Stefani, qui est en couple avec Shelton, a alors répondu en riant: “Je ne pense pas que cela lui ait rendu hommage.” Juste au bon moment, Shelton est entré en scène en revêtant une robe et une couronne pour compléter son look royal, ce qui a incité le reste des entraîneurs à réagir avec choc.

. @ BlakeShelton EST le roi incontesté de #TheVoice. 😂👑 pic.twitter.com/t50Lo7PF1Z – The Voice (@NBCTheVoice) 21 octobre 2020

Pour les fans de The Voice, il n’est pas vraiment surprenant de voir Shelton faire un effort supplémentaire avec ses blagues. En fait, sur Twitter, beaucoup de ces fans ont adoré voir le roi du pays en action.

“Goofballs”

Ha! C’est très amusant! Quel tas de goofballs 🤣 – Harmony Desroches (@hldesroches) 21 octobre 2020

Il est clair que les coachs Voice s’amusent énormément sur le tournage de la série. Comme l’a dit un fan, eux, et plus précisément Shelton, sont un groupe de “goofballs” attachants.

Série de victoires

Sensationnel. King Blake est sur une séquence de victoires! 😆👏🏽 #TheVoice pic.twitter.com/ZRbXIsV1Ve – Ryan Bartholomee (@RyanBartholomee) 21 octobre 2020

La tenue de roi de Shelton lui a peut-être donné la touche royale lors de l’épisode de mardi soir. Les fans ont souligné que le chanteur était sur une série de victoires sans équivoque après avoir attrapé plusieurs candidats pour son équipe lors de la partie des auditions à l’aveugle de l’émission.

Vrai

Il est le roi de la voix et le roi du cœur de @gwenstefani https://t.co/RXXKcTOWtQ – 🇵🇭Alma V. (@ AlmaVictoriano2) 21 octobre 2020

Ce fan est d’accord pour appeler Shelton le roi de The Voice. Mais, ils ont également noté qu’il était clairement le roi du cœur de sa petite amie.

Qui est la reine?

Vous êtes le roi Blake mais rappelez-vous que Kelly est la reine. – Debbie (@dkesnger) 21 octobre 2020

Shelton est peut-être le roi de The Voice, mais pour de nombreux concurrents, Clarkson est la reine. L’ancien d’American Idol a été entraîneur pendant plusieurs saisons et a même remporté quelques victoires dans les saisons 14 et 15.

L’aimer

LA MANIÈRE GWEN SAISIE LE CAP À LA FIN BYE https://t.co/UfhT9aB5j1 – 🪐 (@duasgwen) 21 octobre 2020

Les entraîneurs se sont bien amusés avec la tenue de roi de Shelton. Cependant, personne ne s’était autant amusé que Stefani, qui tenait son train en sortant de la pièce.

En accord

Il est sûr que 😂 – Music & CoffeeLover🎶☕ (@MusicCoffeeLol) 21 octobre 2020

Pour de nombreux fans, Shelton est en effet le roi de The Voice. Donc, il est prudent de dire que de nombreux téléspectateurs de la compétition ont été chatouillés en rose de voir le chanteur dans sa tenue royale.

Statut du roi

Roi #BlakeShelton 😂 ♥ ️🎶 https://t.co/l8rzt0wQC6 – Jackie Warren 🍁🍂🎃🙉🙈🙊 (@warrenkylady) 21 octobre 2020

Le moment royal de Shelton a définitivement apporté une dose de légèreté à la série. Sur la base de toutes les réponses au segment, les fans seraient totalement d’accord pour rejoindre la cour royale du chanteur.

