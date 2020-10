Au cours de la saison 29 de Dancing With the Stars, la nouvelle animatrice Tyra Banks a enfilé une tonne de looks à la mode. Bien sûr, depuis que Banks a assumé le rôle d’hébergement à la place de Tom Bergeron et Erin Andrews, de nombreux DWTS ont exprimé leurs critiques sur la façon dont elle s’est acquittée de ses fonctions jusqu’à présent. Mais, lundi soir, les téléspectateurs ont réfléchi au choix de vêtements de Banks.

Dans l’épisode de lundi, Banks portait quelques looks tout au long de la nuit. Son premier regard comportait un haut doré qui semblait enroulé autour du torse de Banks avec un pantalon écarlate. L’animatrice DWTS est connue pour son look incroyablement à la mode, compte tenu de son statut de l’un des modèles les plus célèbres au monde. Avant la soirée des années 80, qui a eu lieu le 12 octobre, elle a même déclaré avoir un penchant pour la mode en écrivant sur Instagram: «Les danseurs et les stars apportent vraiment ça de semaine en semaine, et j’adore apporter la mode!

#DWTS suis-je le seul à penser que la tenue de Tyra ressemble à mille fermetures éclair? pic.twitter.com/tUmnGasZH2 – Maritza (@MariGoingPostal) 20 octobre 2020

Mais, de nombreux téléspectateurs ne croyaient pas qu’elle apportait la mode cette semaine. Découvrez ce que les fans de DWTS avaient à dire à propos de la tenue légèrement avant-gardiste de Banks.

Un défilé de mode

Veuillez retirer Tyra Banks du spectacle – elle en fait un défilé de mode et non un spectacle de danse – – Lou Taylor (@taylorlst) 20 octobre 2020

Un fan de DWTS demande que l’émission supprime Banks en tant qu’hôte parce qu’ils prétendent «qu’elle en fait un défilé de mode». Eh bien, il semble certainement que de nombreux téléspectateurs soient préoccupés par ses choix de mode.

Les stylistes?

Les stylistes #DWTS détestent-ils Tyra ou quelque chose comme ça? – Rachel Rosenthal (@rrosenthal) 20 octobre 2020

Il y avait tellement de téléspectateurs qui ne pouvaient s’empêcher de s’adresser à Twitter pour commenter l’état de la mode des banques. L’utilisateur ci-dessus a même plaisanté en disant que les stylistes «détestaient» l’hôte en raison de son choix intéressant de vêtements.

Ne convient pas

Ok #DWTS vient de commencer et encore une fois, je déteste les tenues que Tyra porte … cela ne correspond pas à ce spectacle. Les hôtes avaient toujours un look élégant et très classe. – JMA (@ Janan5of5) 20 octobre 2020

De toute évidence, il y avait beaucoup de gens qui ne ressentaient pas le dernier look de Banks. Bien qu’un fan ait déclaré que les choix de mode de l’animateur ne correspondaient pas à l’émission, Banks a définitivement apporté le glamour chaque semaine.

Interroger la situation du miroir

Je suis convaincu qu’ils refusent de placer un miroir dans la loge de Tyra … c’est la seule explication. #DWTS – Jay 🏳️‍🌈 💛🐝 (@ DiamondHunter80) 20 octobre 2020

Un fan a été tellement surpris par le regard de Banks qu’ils se sont demandé en plaisantant s’il y avait un miroir dans sa loge. Ils ont clairement exprimé leurs sentiments sur le look.

Mis à la porte?

Qui habille Tyra? Ils devraient être virés #DWTS – Mountville Maven (@ 285Maven) 20 octobre 2020

Les fans poussent les choses à l’extrême en se basant sur la mode de l’animateur DWTS. Ce fan a même dit que le styliste de Banks devrait être licencié.

Pas flatteur

Celui qui est le styliste de Tyra Banks doit être licencié. Ses regards sur #DWTS sont si mauvais et si peu flatteurs – Elisa De La Cruz (@elisa_delacruz) 20 octobre 2020

Bien que cette tenue en particulier ait fait sensation sur les réseaux sociaux, ce fan n’a pas non plus été impressionné par les autres looks de l’hôte. En fait, ils ont également déclaré que sa styliste devait être licenciée ou, à tout le moins, avoir été critiquée par la police de la mode.

“Haut Mess”

Nous devons parler de Tyra. Ces tenues sont un haut désordre #DWTS pic.twitter.com/gnS6Wg1ihE – donnez-leur l’éblouissement du vieux razzle (@weetwooval) 20 octobre 2020

Le gif de cet utilisateur montre exactement ce qu’il pense de la mode de Banks. Ils ont même écrit que son apparence était un “haut désordre”.

