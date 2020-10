Un jour marquant sur le calendrier absurde de la théorie du complot de QAnon est sur le point d’être emporté comme le BS c’est – parce que, non … JFK Jr. ne revient PAS au rallye avec Président Trump.

Le fils décédé de John F. Kennedy – John F. Kennedy Jr. – est à la mode ce week-end … tout cela pour souligner à quel point la foule de QAnon est bizarre et ce qu’elle croit. L’une de leurs plus grandes prophéties … que John Jr.est réellement vivant, et le 17 octobre 2020 (jour pour jour) – il serait annoncé comme colistier de DT lors d’un rassemblement à Dallas … en remplacement de Mike Pence.

n’oubliez pas … il n’y a même pas de rassemblement Trump à Dallas aujourd’hui https://t.co/VTee2Z9ncR – Matt Binder (@MattBinder) 17 octobre 2020 @MattBinder

Deux problèmes majeurs avec cela … malheureusement, JFK Jr. n’est pas avec nous depuis des années – si vous ne le savez pas, il (avec sa femme, Carolyn et sa sœur) est mort dans un accident d’avion en 1999 alors que il pilotait un avion privé du New Jersey au Massachusetts, en route pour un mariage Kennedy.

Les adeptes de QAnon pensent que John a simulé sa mort et s’est caché tout ce temps. On ne sait pas comment ou pourquoi les gens pensent qu’il ressusciterait soudainement maintenant et rejoindrait, parmi tous, Donald Trump. Rappelez-vous, son père était démocrate … et son fils aussi. Le gars a même prononcé un discours lors de la Convention nationale démocrate de 1988.

À part peut-être quelques séances de photos pour lesquelles Donald et John ont posé ensemble à l’époque alors qu’ils vivaient / travaillaient à New York – il n’y a pratiquement aucun lien ou affiliation entre les deux.

Plus important encore … il n’y a pas de rallye à Dallas prévu samedi. Trump se dirige actuellement vers Janesville, WI – mais il ne sera nulle part près du Lone Star State. Il semble qu’il y ait eu un rassemblement à Dallas à cette époque l’année dernière – mais celui qui a prédit une répétition a foiré.

Il semble que la théorie a été peaufinée ces dernières années pour continuer à dépasser le jour où le Messie de QAnon reviendra. Cherchez quelque chose en 2021, vous tous … parce que ça n’arrive pas.