Dans une perspective anglaise au moins, quoi qu’il arrive dans le reste de ce deuxième et malheureusement dernier Test – et trois résultats sont possibles – il restera dans les mémoires comme la série de Joe Root.

James Anderson et Stuart Broad ont donné une nouvelle vie à leur partenariat en jouant séparément. Jos Buttler a plutôt bien frappé et n’a jamais mieux réussi. Dan Lawrence a fait une arrivée ordonnée.

Mais tout revient à Root et aux 415 points qu’il a marqués. Dans le premier test, il était le dernier homme à sortir avec 228 sur 421, ce qui lui a permis de remporter une victoire à sept guichets. Dans le deuxième test, il était sorti pour la dernière balle de la troisième journée pour 187. Il était venu à 5-2, avec la préoccupation supplémentaire de la pression du tableau de bord grâce au 381. Root était désespérément déçu d’être renvoyé dans un état effrayant. , une mode frustrante – épuisée par une jambe courte – mais a gardé son équipe dans le match. Avec un guichet en main, ils sont 42 derrière.

Alors que trois autres Anglais ont en moyenne plus de 40 ans, aucun autre joueur n’a fait un score individuel de 75 et telles ont été les difficultés des ouvreurs, Root a été hors du terrain pendant moins de 40 overs dans le match. Il a frappé sur une autre planète, et encore moins sur un terrain différent.

C’est la première fois que Root fait des siècles dans des matchs de test successifs. En effet, c’est la première fois qu’il réalise deux siècles dans une série depuis les Cendres 2015. Cela l’a vu grimper dans la liste des buteurs de tous les temps de l’Angleterre, dépassant Geoffrey Boycott hier, puis Kevin Pietersen et David Gower aujourd’hui. Il occupe la quatrième place de la liste de tous les temps en Angleterre et personne d’autre dans le top 10 n’a une meilleure moyenne ou n’a disputé si peu de matches.

Root battit le troisième jour, un autre chaud au four. Il avait fantôme à 67 de 77 balles le deuxième soir, balayant le Sri Lanka à la distraction. Mais le troisième jour, l’ampleur de sa charge de travail l’a finalement rattrapé, lui posant des questions totalement différentes. Les crampes s’installèrent, les singles effrontés se tarirent, les balayages semblèrent soudain très douloureux. En fait, tout avait l’air très douloureux. Au final, la fatigue l’a rattrapé.

Après être passé à sa centaine de 139 balles avant le déjeuner, il n’est pas parvenu à 150 – pour la neuvième fois au test de cricket – avant le début de la session de l’après-midi. Le troisième cinquante avait pris 118 balles, avec seulement deux limites. Dans cette période, il a perdu Buttler pour 55 et Curran pour 13. Dom Bess l’avait rejoint pour un partenariat vital de 81 qui a duré plus de deux heures.

Le Sri Lanka a tout essayé, alors Root est devenu inventif. Il a brisé les coups de commutateur pendant quatre dans les première et troisième sessions, lorsque Lasith Embuldeniya – la principale menace – a renversé son bras gauche par-dessus le guichet. Il s’est retrouvé dans un enchevêtrement en jouant un autre contre Dilruwan Perera, alors a opté pour une coupe tardive gaucher. Sri Lanka jouait à trois batteurs; l’un, le partenaire de Root, dont ils ont eu la chance de sortir, ainsi que les versions droite et gauche de Root.

Ce n’est peut-être pas l’une des grandes équipes sri-lankaises mais, à Lasith Embuldeniya, ils ont un quilleur qui a constamment troublé tous les Anglais du bar Root. Il a renvoyé Jonny Bairstow et Lawrence dans la matinée, puis Curran sur le coup de thé, effectuant un transport de cinq guichets. Au plus profond de la dernière séance, lorsque Root en avait eu 172, Embuldeniya a finalement forcé de faux coups, avec des carres dépassant et glissant. Il a également renvoyé Bess et Wood tard dans la journée, puis Root a été épuisé.

L’opinion acceptée est que 2020 a été une mauvaise année pour Root. C’était sa première année complète sans siècle test – en fait, c’était sa première année complète sans deux siècles test. Avec la chauve-souris, les choses ne semblaient pas aussi faciles qu’elles l’étaient autrefois.

Mais peut-être que ce n’était pas si mal après tout.

Son statut de capitaine de l’Angleterre a augmenté en 2020. Premièrement, parce que l’Angleterre n’a pas perdu un match qu’il a joué. Deuxièmement, parce que, pendant la pandémie, le rôle de capitaine a pris de nouvelles zones d’influence, notamment pastorales et diplomatiques. Root prospéra dans les deux et son statut d’Angleterre n’avait jamais été aussi sûr; il y a encore ceux qui remettent en question la sagesse de son rôle, mais aucun d’entre eux n’est dans la configuration. C’est vraiment son équipe.

2020 a également été l’année où, pour la première fois depuis qu’il est devenu joueur de cricket international en 2012, il a eu une pause. Entre 2013 et 2019, Root a organisé en moyenne 38 matchs internationaux – dont 14 tests – par an. C’était une charge de travail rare, complétée ces trois dernières années par la capitainerie.

Eh bien, une combinaison de la pandémie de Covid-19, de la naissance de son deuxième enfant et de son exil de l’équipe T20 d’Angleterre a signifié que Root n’a joué que 14 internationaux en 2020. Il a pris un congé, avant et après un été anglais intense, rafraîchissant mentalement et en regardant de près sa technique.

Grâce à tout cela, il a quand même réussi à atteindre une moyenne de 42 dans les tests en 2020, plus qu’il ne l’avait fait au cours des deux années précédentes. Cela avait été une période qui avait vu glisser derrière les normes extraordinaires fixées par Steve Smith, Virat Kohli et Kane Williamson. Tout le monde parlait de sa conversion de 50 à 100.

Root est arrivé en 2021 bien reposé et avec son autorité grandissante. Et il n’a jamais été aussi beau.