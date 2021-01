Les Lions doivent se rendre en Afrique du Sud cet été pour une tournée de huit matches qui fait suite à un rare match à domicile contre le Japon à Murrayfield le 26 juin.

Les Stormers, Sharks et Bulls devraient tous jouer le côté de Warren Gatland en plus des équipes “ Invitational ” et “ A ” d’Afrique du Sud avant une série de trois tests contre le champion du monde en titre Springboks.

Les premier et troisième tests ont été organisés pour Johannesburg les 24 juillet et 7 août respectivement, avec le deuxième test à Cape Town le 31 juillet.

Cependant, l’escalade de la situation concernant le coronavirus et les nouvelles souches trouvées à la fois en Angleterre et en Afrique du Sud a laissé la tournée sujette à un doute considérable.

“Comme vous vous en doutez, nous progressons dans nos plans sur la base des dernières informations dont nous disposons”, a déclaré samedi le directeur général des Lions, Ben Calveley.

“Cependant, étant donné l’incertitude qui continue d’être causée par la pandémie de coronavirus à la fois en Afrique du Sud, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Irlande, nous sommes très conscients de la nécessité de prendre une décision opportune sur la meilleure voie à suivre.

“Ce n’est pas moins que cela afin que nous puissions fournir des éclaircissements aux supporters réservés pour se rendre en Afrique du Sud l’été prochain, ou à ceux qui envisagent de faire le voyage.

«À ce jour, le conseil des Lions a tenu des réunions répétées pour discuter de tous les scénarios disponibles et est en dialogue constant.

“Il se réunira en janvier et en février, si nécessaire, pour examiner toutes les informations et données pertinentes.”

Calveley a déclaré qu’une mise à jour serait fournie “en temps voulu”.

Il a ajouté: “En attendant, nous poursuivons des discussions régulières avec nos partenaires au Royaume-Uni, en Irlande et en Afrique du Sud, y compris le haut-commissariat britannique à Pretoria, l’ambassade d’Irlande et divers départements gouvernementaux, pour obtenir autant d’informations que possible sur ce rapide -situation évolutive et complexe. “

Reportage supplémentaire de l’Association de la presse.