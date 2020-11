Les gens de l’Alaska Bush peuvent représenter une famille qui vit dans la nature, mais vivre de cette façon peut entraîner un coût financier élevé. Grâce au succès de longue date de la série, la famille Brown gagne un gros chèque de paie de Discovery Channel, qui à son tour les aide à vivre leur style de vie dans l’État de Washington. La valeur nette de la famille Brown serait de 60 millions de dollars, selon The Sun.

Chaque membre de la famille aurait un chèque de paie différent. Le patriarche de la famille, Billy Brown, reçoit environ 500 000 $ par épisode. Les autres membres de la famille gagnent entre 40 000 $ et 60 000 $. Billy, 66 ans, et Ami Brown, 55 ans, louent sept enfants – fils Matt, 36 ans, Bam Bam, 34 ans, Bear, 31 ans, Gabe, 29 ans, et Noah, 26 ans, et leurs filles Bird, 24 ans, et Rain, 16 ans. Matt est le seul à ne plus apparaître régulièrement dans la série, qui a terminé sa 12e saison en octobre.

Lorsque la série a été lancée, la série a été tournée près de Hoonah, en Alaska, et sur l’île Chichagof. Cependant, après qu’Ami ait combattu le cancer du poumon en 2017, certains membres de la famille ont brièvement vécu en Californie pendant qu’elle recevait un traitement. Lorsqu’ils vivaient dans le sud de la Californie, la famille aurait appelé un manoir de 2,7 millions de dollars à Beverly Hills comme leur maison. Après le cancer d’Ami est entré en rémission au début de 2018, le couple a déménagé à Washington pour se rapprocher de ses médecins.

Malheureusement, les efforts de la famille pour améliorer leur maison à Washington ont mal tourné cet été, car les incendies de forêt ont endommagé leur propriété. La famille était en quarantaine ensemble à la maison pendant la pandémie de coronavirus à l’époque. “Je dois admettre que c’est difficile de se préparer à quelque chose dont tu ne sais pas à quel point ça va te faire”, a déclaré Billy dans une scène d’un épisode d’octobre. Cependant, il a dit que sa famille “reviendrait juste après ce que nous avons fait” et que “rien n’arrêtera les Browns”.

Malgré le revers, Billy a déclaré qu’ils prévoyaient toujours de se reconstruire et qu’ils ne laisseraient pas Mère Nature tirer le meilleur parti d’eux. “Nous sommes vraiment beaucoup plus déterminés à faire construire la maison”, a déclaré Billy. “Nous n’allons pas nous arrêter. Nous n’abandonnerons pas. L’homme depuis la nuit des temps sous-estime Mère Nature.” Tous les épisodes de Alaskan Bush People peuvent être diffusés sur le site Web de Discovery Channel avec un compte câble ou satellite. Le réseau n’a pas encore annoncé de plans pour une 13e saison.