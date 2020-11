Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Le samedi est votre dernière chance de participer à la vente de plusieurs jours de Best Buy, mais ne vous inquiétez pas si vous manquez quelque chose. Le Black Friday est dans quelques semaines, et cette année, les détaillants proposent de très bons prix de vente presque tous les jours. D’où viennent ces offres, nous les mettrons dans des articles pour que vous puissiez les consulter. Ce qui suit sont les meilleures offres qui ont fait le tour sur The Verge plus tôt cette semaine, ainsi que quelques nouvelles inclusions qui, selon nous, vous plairont.

Les écouteurs sans fil à réduction de bruit WH-1000XM4 de Sony sont recommandés si vous voulez un modèle supra-auriculaire confortable avec une excellente qualité sonore et une longue durée de vie de la batterie. Normalement 350 $, ils descendent à 278 $. Cela correspond au prix le plus bas encore.

Il y a de gros rabais sur les téléviseurs LG et Vizio OLED chez Best Buy. Leur conception et leurs fonctionnalités varient légèrement, mais avec les deux, vous obtiendrez une excellente qualité d’image et un contraste riche. Ils sont toujours très chers par rapport aux téléviseurs LED, mais c’est un bon investissement si vous regardez beaucoup de films et jouez à des jeux. Les deux téléviseurs sont dotés de HDMI 2.1, ce qui leur permet d’afficher des jeux PS5 et Xbox Series X compatibles avec une résolution 4K et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Téléviseur OLED 4K Vizio 65 pouces

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le téléviseur OLED 65 pouces de Vizio est sorti pour la première fois en octobre, mais il est déjà de 500 $ chez Best Buy. Vous pouvez en acheter un maintenant pour 1 500 $, ce qui est un prix très agressif.

Samsung

Si avoir un téléviseur plus grand est plus important que le type de fonctionnalités dont il dispose, le téléviseur 4K de 70 pouces de Samsung ne coûte que 530 $ chez Best Buy jusqu’à samedi.

Photo par Chris Welch / The Verge

L’Echo Show 8 dispose d’un écran de huit pouces et d’une caméra pour le chat vidéo. Photo par Dan Seifert / The Verge

Amazon a réduit la plupart de ses appareils Echo et Fire TV plus tôt cette semaine, et ces offres sont toujours en cours. Vous devez absolument vous attendre à ce que la plupart d’entre eux restent quelque peu constants tout au long de la saison des achats des Fêtes. Mais si vous souhaitez acheter tôt, voici les offres exceptionnelles de sa vente.