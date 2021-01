Les fans de Sex and the City ont eu la meilleure nouvelle pour lancer l’année lorsque Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis sont allées sur Instagram par surprise pour annoncer que les super amis étaient de retour.

La série de 6 saisons et 2 films, qui a été créée pour la première fois le 6 juin 1998, raconte l’histoire de 4 amis, Carrie (Parker), Miranda (Nixon), Samantha (Cattrall) et Charlotte (Davis) qui vivent à New York et qu’en dépit de leurs différences et de leur vie sexuelle en constante évolution, ils restent unis à travers les hauts et les bas.

Les détails à la mode et les belles cartes postales de New York n’étaient pas les seuls sujets qui ont fait la série sur toutes les lèvres. De fortes rumeurs d’affrontements entre deux de ses stars, Parker et Cattrall, placent Sex and the City dans les principaux tabloïds à potins du monde entier. La jalousie, l’argent et les mauvais traitements sont quelques-uns des problèmes qui ont fait que l’amitié entre Carrie et Samantha ne dépasse pas l’écran.

Mais que s’est-il vraiment passé entre les deux actrices?

Après le succès de la saison 1, Sarah Jessica Parker a acquis le titre de productrice exécutive en augmentant son salaire pour celle des autres protagonistes. Cette différence a généré un désaccord dans Kim Cattrall qui a également négocié une augmentation de son salaire. Selon thetelegraph.com, l’attitude de Kim et sa comparaison constante avec Sarah Jessica Parker n’ont pas été bien considérées par le reste des actrices, amorçant une coupure entre Parker, Nixon et Davis et le côté de Cattrall, au point qu’ils ne se sont pas assis. avec elle ou pour manger.

En 2004 lors d’une interview dans l’émission Friday Night With Jonathan Ross et après 6 saisons, Kim a admis que l’argent était un problème lors de la négociation du contrat pour la septième saison. «J’avais l’impression qu’après six ans, il était temps pour nous tous de participer à la manne financière Sex and the City. Quand ils ne semblaient pas intéressés, j’ai pensé qu’il était temps de passer à autre chose. ” Malgré ses paroles, il a laissé ouverte la possibilité de jouer à nouveau Samantha quand ils lui ont demandé s’il participerait au film. “Si l’accord était juste et que le scénario était fabuleux, je le ferais absolument.”

Ses paroles et une bonne négociation ont permis au premier film Sex and the City de sortir en 2008, laissant la place au second.

En 2009 et Lors du tournage du deuxième film, des rumeurs de rivalité étaient à nouveau présentes et le New York Post a publié un article dans lequel ils affirmaient que les deux actrices n’avaient pas parlé au point qu’elles mettaient tout le monde mal à l’aise sur le plateau.

Ces rumeurs ont été démenties par Parker dans plusieurs interviews où il a déclaré que les ragots étaient plus juteux si les protagonistes avaient une mauvaise relation et l’ont même qualifié de sexiste quand ils ont seulement demandé aux protagonistes féminines si elles avaient une mauvaise ou une bonne relation entre elles et non avec les hommes. À la surprise de tous Cattrall a pris en charge Parker Lors d’une interview avec le Daily Mail, il a déclaré: «Je pense que Sarah avait raison, les gens ne veulent pas croire que nous nous entendons bien. Ils ont trop investi dans l’idée de deux femmes fortes et prospères qui se battent. La vérité est que nous sommes amis et que nous nous entendons bien et faisons notre travail avec bonheur – ils ne sont pas aussi dignes d’intérêt. Je pense que Sarah est fantastique. Elle est un leader né et guide l’équipe et le casting d’une manière si forte mais douce. Elle et moi en avons assez. C’est épuisant d’en parler et vraiment ennuyeux. “

Sex and the City 2 a été un succès et les producteurs avec Warner Bros avaient en tête un 3e film qui a malheureusement dû être annulé en raison des demandes de Kim Cattrall. Selon le Daily Mail, l’actrice de 64 ans n’a accepté de participer au film que si Warner Bros acceptait de produire d’autres films qu’elle avait en développement. Malheureusement, les studios ont refusé cette demande, annulant ainsi toute la production car ils ne considéraient pas qu’il était juste pour les fans de faire le film avec seulement trois des quatre protagonistes.

Loin de soutenir et de protéger Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker a clairement indiqué que la raison pour laquelle il n’y avait pas de troisième film était à cause des exigences élevées de sa co-star. Lors d’une apparition dans l’émission de Stephen Colbert, au milieu de blagues et de rires, Parker l’a invité à auditionner pour jouer Samantha, tout comme il l’a fait avec Ellen DeGeneres.

Kim a montré sa douleur et en 2017 lors d’une interview avec Piers Morgan a avoué qu’elle et les autres actrices n’étaient jamais amis, que la raison principale était la différence d’âge et qu’elle ne voyait pas de mal à ce qu’ils soient simplement des collègues, mais à plus d’une occasion, elle a mentionné qu’elle aurait souhaité que Sarah ait été plus gentille avec elle, alimentant la rivalité entre eux et les intrigues de ce qui est ce qui s’est réellement passé entre les prises. Il a également nié les allégations de ses demandes et a précisé que sa seule demande était de ne pas faire un troisième film, une résolution à laquelle il est parvenu après avoir eu 60 ans. Il a précisé que son intention n’était pas de tuer Samantha, au contraire, il l’a libérée et a même proposé qu’elle soit jouée par une femme afro-américaine ou latino.

La coupe finale a eu lieu en 2018 lorsque Parker a consacré quelques mots à Cattrall via Instagram après la mort tragique de son frère. «Cher Kim, mon amour et mes condoléances à vous et aux vôtres et bonne chance à votre frère bien-aimé. Xx ». C’est la réponse que Cattrall a faite à son commentaire. «Ma mère m’a demandé aujourd’hui ‘Quand cet hypocrite @sarahjessicaparker vous laissera-t-il seul?’ Votre proximité continue est un rappel douloureux de votre cruauté d’hier et d’aujourd’hui. Permettez-moi de rendre ceci TRÈS clair. (Si je ne l’ai pas déjà fait) Vous n’êtes pas ma famille. Tu n’es pas mon ami. Je vous écris donc pour vous dire une dernière fois d’arrêter d’exploiter notre tragédie pour restaurer votre personnalité de «gentille fille».

Après 2 ans de la dernière traversée, ils ont décidé d’abandonner l’idée d’un troisième film mais ils ont réapparu avec une proposition plus intéressante de la main de HBO Max, une mini-série de 10 épisodes qui parcourra le chemin de Carrie, Miranda et Charlotte au fil du voyage. de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié à 30 ans à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié à 50 ans. Appelleront-ils Samantha? Vont-ils fermer leur amitié? Ceci et plus, nous ne connaîtrons que le jour de sa création.