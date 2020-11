La veste était ouverte! Aislinn Derbez montre son côté coquin | Réforme

La belle actrice Aislinn derbez Il a surpris une fois de plus par sa grande beauté quand il a posé d’une manière vraiment audacieuse, révélant son torse nu alors qu’il ouvrait sa veste, laissant sûrement plus d’une mâchoire tombée.

Après s’être longtemps sentie mal à l’aise avec son corps, elle a finalement fait savoir pendant plusieurs mois qu’elle était mieux que rien et a partagé plusieurs photos où son corps ne ressemblait jamais auparavant.

C’est à travers ses réseaux sociaux que la célèbre actrice a reconnu qu’il y a plus de trois ans, elle ne se sentait pas aussi à l’aise avec son corps, puisque toutes ses énergies étaient concentrées sur sa maternité et non sur son physique.

De cette façon, depuis l’année dernière, il a commencé à montrer davantage à quel point il aime son corps et c’est pourquoi il est devenu la couverture d’un important magazine masculin, c’est pourquoi il a osé montrer un peu plus de peau lors de la séance photo.

Le magazine “Esquire” Mexico a choisi la belle Aislinn pour orner le Page de Couverture de la dernière édition de l’année dernière, et c’est pourquoi la fille d’Eugenio Derbez a tenu à préciser qu’elle est une femme belle et sensuelle.

Pour la séance photo, elle a choisi de porter un costume en soie orange, avec le veste ouverte et sans aucun vêtement en dessous, elle ne portait que sa peau bronzée et un collier entre ses seins, qui étaient le centre d’attraction.

De plus, elle a choisi un look ébouriffé pour ses cheveux et un maquillage très doux où la seule chose qui ressortait étaient ses beaux yeux verts.

Prenez-le, prenez-le … La nouvelle édition de @esquire_la est sortie et les photos restent. Merci à toute l’équipe qui est la meilleure », a écrit Aislinn dans le post.

De cette façon, c’était comme si ses 33 ans et quelques années après l’accouchement ne lui ont pas fait craindre de montrer son corps sur cette couverture, car elle a des gènes qui l’aident à rester en forme.

Comme prévu, cette publication a fait sensation parmi les utilisateurs du réseau social et jusqu’à présent, elle compte près de 300000 likes et des commentaires sans fin de ses abonnés qui l’ont remplie de compliments et de compliments pour son incroyable beauté. et surtout la confiance en soi.

J’adore »,« Le ton de tes vêtements et la couleur de peau parfaite, associée à ta beauté »,« Belle femme, tu vibres pour toi »,« Tu as cette couleur de vêtements super mignonne »,« Jolie, sans mots », “Digne d’admiration”, “Mais combien divin”, “Comment cela ne peut-il pas être beau avec une telle beauté”, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Sans aucun doute Aislinn derbez, fait trembler les followers avec des photos osées, qui apparaissent parfois dans les magazines ou sur leurs réseaux sociaux, et à 33 ans et après un petit bébé, Aislinn est plus belle que jamais, c’était clair après l’avoir partagée étape par étape des changements soudains que son corps a subis, après l’accouchement.

Cependant, il a également souligné à plusieurs reprises à quel point il est difficile pour une mère de reprendre du poids et la pression sociale constante exercée sur les mères pour qu’elles se ressemblent après avoir vécu à l’intérieur.

D’un autre côté, Aislinn González Michel a étudié les arts visuels à l’École des arts visuels en même temps qu’il a étudié le théâtre à l’Actors Studio à New York et y a joué divers rôles dans des courts métrages et joué dans la pièce “Happy Hour”.

Il est à noter qu’elle a commencé sa carrière artistique en tant que mannequin à 15 ans, tandis que sa carrière a commencé lorsqu’elle est revenue vivre à Mexico en 2009 et sa carrière est devenue pertinente en raison de ses premières apparitions dans des longs métrages tels que “Je vous présente à Laura “réalisé par Fernando Noriega et” El antado “par Jorge Fons.

