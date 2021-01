C

La veuve d’Hadwick Boseman a retenu ses larmes en rendant un hommage émouvant à l’acteur décédé lors d’une cérémonie de remise des prix du film indépendant.

La star de Black Panther, Boseman, décédée en août à l’âge de 43 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon, a été honorée aux Gotham Awards pour son interprétation d’un trompettiste ambitieux dans Black Bottom de Ma Rainey, son dernier rôle.

Le Nomadland dirigé par Chloé Zhao a été nommé meilleur long métrage, renforçant sa position de leader aux Oscars.

En acceptant l’hommage de l’acteur des Gotham Awards à Boseman, sa femme, Simone Ledward Boseman, l’a décrit comme «la personne la plus honnête que j’aie jamais rencontrée».

Elle a déclaré: «Il ne s’est pas contenté de dire la vérité, il l’a activement recherchée en lui-même, dans son entourage et dans l’instant.

«La vérité peut être une chose très facile à éviter pour soi-même, mais si l’on ne vit pas dans la vérité, alors il est impossible de vivre en accord avec un dessein divin pour votre vie.

«Et c’est ainsi qu’il a vécu sa vie, jour après jour, imparfaite mais déterminée. Ce faisant, il a pu se livrer pleinement à chaque instant, être totalement présent dans sa propre vie et dans la vie des personnes qu’il est devenu.

«Il a eu la chance de vivre de nombreuses vies au sein de sa concentration.»

Simone a déclaré que c’était un honneur de recevoir le prix au nom de son mari, le décrivant comme «une reconnaissance non seulement de son travail profond mais aussi de son impact sur cette industrie et ce monde».

Elle a ajouté: «Chad, merci. Je t’aime, je suis si fier de toi. Continuez à nous éclairer. »

Les Gotham Awards, organisés par l’Independent Filmmakers Project (IFP), sont considérés comme un indicateur fiable du succès des Oscars.

Alors que les prix ont généralement lieu avec une cérémonie fastueuse à New York, la 30e édition du spectacle annuel a déployé une combinaison d’éléments vivants et virtuels.

En plus du premier prix de la soirée, Nomadland, qui met en vedette Frances McDormand en tant que femme d’âge moyen voyageant à travers l’Ouest américain, a également remporté le prix du public.

L’acteur britannique Riz Ahmed a reçu le prix du meilleur acteur

La star britannique Riz Ahmed a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans The Sound Of Metal tandis que la meilleure actrice est revenue à Nicole Beharie pour Miss Juneteenth.

La star britannique Kingsley Ben-Adir a remporté le prix d’un acteur révolutionnaire pour son interprétation de Malcolm X dans One Night In Miami et a accepté le prix d’un hôtel de Londres.

Le meilleur documentaire a été remporté par deux films – Time et A Thousand Cuts tandis que le meilleur scénario avait également deux gagnants dans The 40-year-Old Version et Fourteen.

Dans les catégories TV, I May Destroy You de Michaela Coel a été nommée série révolutionnaire (format court) tandis que la catégorie format long a été remportée par Watchmen.

Le producteur de télévision prolifique Ryan Murphy, l’actrice de Black Bottom de Ma Rainey Viola Davis et le cinéaste britannique Sir Steve McQueen ont également été honorés.

Identifying Features, une production mexicaine / espagnole, a été nommé meilleur long métrage international, une catégorie qui contenait le film controversé Cuties de Netflix.

Le prix du réalisateur de percée Bingham Ray a été remporté par Andrew Patterson pour The Vast Of Night.