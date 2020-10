La veuve de John Prine, Fiona Prine, a critiqué le président Donald Trump pour la «virée» qu’il a prise, au milieu de son hospitalisation pour coronavirus, la qualifiant de «si irrespectueuse». Dans un tweet, Fiona a déclaré qu’elle aurait souhaité avoir rendu visite à son mari avant sa mort, “alors qu’il était encore éveillé” à l’hôpital. Elle a ajouté que voir Trump sortir et demander à un cortège de le conduire pour saluer des soutiens était “atroce à voir”.

Fiona a ensuite souligné que “les derniers décès signalés de Covid-19 sont proches de 210 000 Américains”, ce qui rend la conduite de Trump si “irrespectueuse” envers elle. Prine est décédée en avril, après avoir été hospitalisée en raison d’un coronavirus. Il a été admis à l’hôpital le 26 mars et a dû être intubé le 28 mars. «Après une apparition soudaine des symptômes du COVID-19, John a été hospitalisé jeudi (3/26). Il a été intubé samedi soir et continue de recevoir des soins, mais sa situation est critique », a écrit Fiona dans un communiqué sur l’hospitalisation de Prine.

J’aurais aimé pouvoir rendre visite à @JohnPrineMusic à l’hôpital alors qu’il était encore éveillé – nous n’aurions pas eu besoin d’un tour de joie. Ce BS est atroce à témoigner et tellement irrespectueux envers les 207 000 familles en deuil. – Fiona Whelan Prine (@FionaPrine) 4 octobre 2020

“Ce sont des nouvelles difficiles à partager pour nous. Mais tant d’entre vous ont aimé et soutenu John au fil des ans, nous voulions vous le faire savoir et vous donner la chance d’envoyer davantage de cet amour et de ce soutien maintenant”, poursuit-elle. . «Et sachez que nous vous aimons et que John vous aime. Prine avait 73 ans au moment de sa mort.

Vendredi, Trump, 74 ans, a annoncé dans un tweet que lui et la Première Dame Melania avaient été testés positifs au COVID-19. Il a expliqué qu’ils seraient mis en quarantaine «ensemble» et a assuré à ses partisans qu’il «s’en sortirait». Plus tard dans la journée, Trump a été emmené au Walter Reed Medical Center, sur les conseils de ses médecins. Il a été là-bas pour recevoir des soins médicaux, mais dimanche, il a demandé aux services secrets de le conduire à l’extérieur de l’hôpital afin qu’il puisse saluer le rassemblement de partisans qui s’étaient rassemblés à l’extérieur au cours des 48 dernières heures.

On ne sait pas quand Trump sera libéré, mais une source proche de la situation a déclaré à CNN que Trump “en avait fini avec l’hôpital” parce qu’il pensait que cela “le faisait paraître faible”. Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, aurait déclaré que les médecins décideraient lundi de laisser Trump retourner à la Maison Blanche ou de le garder plus longtemps pour observation et soins médicaux.